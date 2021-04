‘ Bridgerton ’ es una de esas series que no necesitó mucho tiempo para convertirse en una de las más aclamadas por los usuarios de Netflix . La producción estadounidense, creada por Chris Van Dusen y producida por Shonda Rhimes, se basó en las novelas superventas de Julia Quinn, que poseen el mismo título.

Y, luego de una primera temporada exitosa, los fans no han dejado de crear teorías sobre lo que podría verse en el segundo lote de episodios. Sin embargo, una noticia que no se esperaban fue confirmada recientemente: Regé-Jean Page, quien dio vida al duque de Hastings, ya no seguirá para lo que viene.

¿Qué le dijo Rege - Jean Page a sus fans sobre su no continuidad en ‘Bridgerton’?

El actor aprovechó la ocasión para agradecer el apoyo de sus fans y se despidió en las redes sociales. “Ha sido un placer y un privilegio ser su duque. Unirse a esta familia, no solo en la pantalla, sino también fuera de ella. Nuestro elenco, equipo y admiradores increíblemente creativos y generosos: todo ha ido más allá de todo lo que podría haber imaginado. El amor es real y seguirá creciendo”.





Horas antes, a través de la cuenta oficial de la serie, al más puro estilo de Lady Whistledown, ya se había oficializado que el famoso actor no participaría en la segunda temporada, aunque no se dio a conocer la razón por la que se tomó esta decisión.









“Extrañaremos la presencia de Simon en la pantalla, pero siempre será parte de la familia Bridgerton. Daphne seguirá siendo una esposa y una hermana devota que ayudará a su hermano a navegar la próxima temporada social y lo que tiene para ofrecer: más intriga y romance de lo que mis lectores pueden soportar. Atentamente, Lady Whistledown”, menciona el comunicado.

