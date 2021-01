El joven futbolista peruano Bryan Reyna rompió su silencio tras dejar el club Mallorca de España por supuestos actos de indisciplina que, en diálogo con El Comercio, se encargó de desmentir.

Según la prensa española, el tradicional equipo ibérico rescindió los contratos de Reyna y Samu Alex Pinto por motivos disciplinarios y de mutuo acuerdo. El diario Última Hora informó que los jugadores en mención habrían incumplido el régimen interno de club en plena emergencia sanitaria por el COVID-19. “Ambos se saltaron el toque de queda e incluso estuvieron arrestados durante algunas horas”, consignó el citado medio.

Bryan Reyna, de 22 años, ofreció a El Comercio sus descargos tras dejar de formar parte del plantel del Mallorca B.

“Estoy sorprendido por lo que se habla acá en España, y luego porque esto rebotó en Perú. He estado mal por todo lo que se dice. Ese acto de indisciplina que señalan no ha sido en fiestas, sino fue tras la victoria 6-0 ante Santa Catalina con el Mallorca B, partido en el que anoté un gol”, indicó el jugador nacional.

“Ese día, sábado 19 de diciembre, después del juego, fuimos a la casa de un amigo a jugar videojuegos hasta las 10 de la noche. El toque de queda por el coronavirus acá en Palma de Mallorca es a esa hora y camino a casa la Policía nos interviene junto a mi amigo Samu Alex Pinto. Nos quedamos un rato explicando a la Policía el motivo de la demora en el lugar de la intervención y nos dejaron libres para irnos a nuestras casas. Por eso, es mentira que nos han arrestado”, agregó.

Consultado por su situación contractual con el Mallorca B, Bryan Reyna acotó lo siguiente: “Antes de lo sucedido, yo tenía un año más de contrato acá en el Mallorca, y estaba negociando mi salida porque tenía otra oferta. Por eso, hace dos días he rescindido mi contrato para ir a mi nuevo club. Por eso me sorprende todo lo que ha salido, ya que llevo cinco años en España y nunca estuve vinculado en indisciplinas”.

Finalmente, el deportista hizo un balance sobre su experiencia en España: “Fue una experiencia muy buena, acá el fútbol es muy competitivo. He jugado Segunda B y mira cómo un equipo de esa categoría eliminó al Celta de Vigo de Renato Tapia. Aquí el fútbol es fuerte y en estos cinco años he mejorado muchas cosas en mi juego. Yo he estado jugando acá en España como extremo y enganche”, culminó.

