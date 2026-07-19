BTS estuvo presente en el Mundial 2026. El septeto surcoreano fue uno de los artistas anunciados por la FIFA para amenizar el gran evento deportivo en el Show del Medio Tiempo. Al terminar el primer tiempo del encuentro entre España y Argentina, BTS abrió el show oficial con uno de sus mayores hits ‘Dynamite’. Así fue su presentación:

BTS performs "Dynamite" at the FIFA #WorldCup Final Halftime Show



(via FOX) pic.twitter.com/wYmvwYwKX9 — Variety (@Variety) July 19, 2026

Jimin, Jungkook, RM, Suga, J-Hope, V y Jin participaron del magno evento que consagrará al próximo campeón del Mundo. La presentación de la agrupación de K-pop fue seguida por artistas de talla mundial como Justin Bieber y Shakira.

Estas son algunas fotos de la presentación de BTS en el show del Medio Tiempo del Mundial 2026:

EAST RUTHERFORD, NEW JERSEY - JULY 19: Jimin, V, J-Hope and Jung Kook of BTS perform during the FIFA World Cup 2026 Final match between Spain and Argentina at New York New Jersey Stadium on July 19, 2026 in East Rutherford, New Jersey. Lars Baron/Getty Images/AFP (Photo by Lars Baron / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) / LARS BARON

EAST RUTHERFORD, NEW JERSEY - JULY 19: RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V and Jung Kook of BTS perform during the FIFA World Cup 2026 Final match between Spain and Argentina at New York New Jersey Stadium on July 19, 2026 in East Rutherford, New Jersey. Florencia Tan Jun/Getty Images/AFP (Photo by Florencia Tan Jun / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) / FLORENCIA TAN JUN

EAST RUTHERFORD, NEW JERSEY - JULY 19: Jimin of BTS performs during the Topps Final Halftime Show the FIFA World Cup 2026 Final match between Spain and Argentina at New York New Jersey Stadium on July 19, 2026 in East Rutherford, New Jersey. Justin Setterfield/Getty Images/AFP (Photo by Justin Setterfield / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) / JUSTIN SETTERFIELD

EAST RUTHERFORD, NEW JERSEY - JULY 19: Jungkook of BTS performs during the Topps Final Halftime Show the FIFA World Cup 2026 Final match between Spain and Argentina at New York New Jersey Stadium on July 19, 2026 in East Rutherford, New Jersey. Buda Mendes/Getty Images/AFP (Photo by Buda Mendes / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) / BUDA MENDES

Previamente en la apertura del encuentro entre la roja y la albiceleste también se hicieron presentes otros artistas como Tom Cruise, Robbie Williams, María Becerra y Jason Sudeikis que participó en el intermedio del show entre BTS y Justin Bieber.