BTS estuvo presente en el Mundial 2026. El septeto surcoreano fue uno de los artistas anunciados por la FIFA para amenizar el gran evento deportivo en el Show del Medio Tiempo. Al terminar el primer tiempo del encuentro entre España y Argentina, BTS abrió el show oficial con uno de sus mayores hits ‘Dynamite’. Así fue su presentación:
BTS performs "Dynamite" at the FIFA #WorldCup Final Halftime Show
Jimin, Jungkook, RM, Suga, J-Hope, V y Jin participaron del magno evento que consagrará al próximo campeón del Mundo. La presentación de la agrupación de K-pop fue seguida por artistas de talla mundial como Justin Bieber y Shakira.
Estas son algunas fotos de la presentación de BTS en el show del Medio Tiempo del Mundial 2026:
Previamente en la apertura del encuentro entre la roja y la albiceleste también se hicieron presentes otros artistas como Tom Cruise, Robbie Williams, María Becerra y Jason Sudeikis que participó en el intermedio del show entre BTS y Justin Bieber.