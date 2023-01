BTS en los Golden Disc Awards 2023: ¿cuáles son las nominaciones de la boyband?

Iniciamos el 2023 con una de las premiaciones más importantes para la categoría del k-pop. La 37.ª edición de los Golden Disc Awards están próximos a realizarse; ya se conoce a los nominados y la banda más inluyente de la cultura asiática, BTS compite en algunas de sus categorías.

La gala que reconoce a lo más sobresaliente del K-pop es organizada anualmente por la Asociación de la Industria Musical de Corea, y este año, varios idols de este género musical serán premiados por sus logros sobresalientes en la música entre noviembre del 2021 y 2022.

En todas las entregas de los Golden Disk Awards exiten dos premios principales, el Bonsang y Daesang, los cuales se otorgan dependiendo el número de ventas (60%) y la puntuación de los expertos (40%). ¿En qué categorías de los GDA está nominado BTS? Conócelo a continuación.

¿Cuáles son las nominaciones de BTS en los GDA 2023?

La boyband surcoreana BTS compite por el bonsang en la categoría de álbumes con “Proof”, disco de antología lanzado el pasado junio del 2022.

Sin duda ha sido un buen año para J-Hope. El idol ha sido nominado para un Bonsang en la división de álbumes con su álbum en solitario “Jack In The Box”, que ocupó el puesto número 9 en la lista “The 100 Best Albums of 2022″ de Rolling Stone.

“That That de PSY (prod. & feat. Suga de BTS) también ha sido nominado para un Bonsang en la división de canciones digitales.

¿Cuándo se lleva se realizarán los Golden Disk Awards 2023?

La ceremonia tendrá lugar en el Rajamangala Stadium en Bangkok el 7 de enero a las 8 p.m. KST. Habrá una emoción en vivo en JTBC2 y JTBC4, una emisión diferida en JTBC, y una emisión digital en TikTok. Conoce a continuación los horarios por países.

México (DF), Costa Rica, El Salvador y Guatemala: 5.00 a. m. del 7 de enero

5.00 a. m. del 7 de enero Perú, Colombia y Ecuador: 6.00 a. m. del 7 de enero

6.00 a. m. del 7 de enero Venezuela, Bolivia y Paraguay: 7.00 a. m. del 7 de enero

7.00 a. m. del 7 de enero Chile, Argentina y Brasil: 8.00 a. m. del 7 de enero

8.00 a. m. del 7 de enero España: 12.00 p. m. del 7 de enero

12.00 p. m. del 7 de enero Tailandia: 6.00 p. m. del 7 de enero.