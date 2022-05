BTS en Perú 2022: ¿Cuánto costaría una entrada para asistir a su concierto?

Luego del último concierto de BTS, Permission to Dance On Stage en Las Vegas, y el anuncio del nuevo álbum para el 10 de junio, ARMY espera con ansias que se confirme una gira internacional de la boyband. Cada vez son más fuertes los rumores de un tour mundial, y los fans peruanos no pierden las esperanzas de que Bangtan llegue a nuestro país.

Ante la posibilidad de un concierto de BTS en Perú, ARMY tendría que ahorrar dinero para poder disfutar de un show en vivo de la agrupación. En ese sentido, con antecendentes de sus giras anteriores, te contamos cuáles serían los precios para ver a en el escenario a Jin, RM, Suga, J-Hope, V, Jimin y Jungkook.

¿BTS tendrá concierto en Perú 2022?

Aunque no hay noticia confirmada sobre el posible concierto de BTS en el país, ARMY de Perú tiene esperanzas bien altas de que la agrupación de K-pop llegue a pisar suelo peruano. Todo el rumor inició cuándo la cuenta oficial del twitter del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez se unió al trending del 28 de abril donde varios aeropuertos, como el de Chile y Brasil, y sitios etiquetaron a la cuenta oficial de la boyband y usaron los hashtags como #BTS, #BTSARMY y #AirportTwitter.

Asimismo, la cuenta de Instagram @peruconcerts, la cual es muy reconocida por publicar información de conciertos y eventos que se realizaran en el país, posteó una imagen del logo de BTS con los nombres de cada uno de los chicos con un corazón morado en la descripción.

Es preciso señalar que no se ha dado ninguna declaración oficial por parte de la agrupación ni su discográfica Big Hit Music, ni fecha de cuándo podría llevarse a cabo este concierto.

¿Cuánto costaría una entrada para un concierto de BTS en Perú?

Para tener un aproximado de los precios es necesario saber cuánto costaron las entradas de los shows previos de PTD on stage en Las Vegas. Según la cuenta de BTSMerchUpdates, el ticket más caro costó US$ 565,82 (2.152,65 soles), mientras que el más económico fue US$ 79,09 (302,57 soles).

Asimismo, tener en cuenta que al tratarse de una de las agrupaciones más importantes del k-pop, es posible que el show sea en el Estadio Nacional del Perú, ubicado en Lima, y los precios de las entradas varían de acuerdo a la locación.

Cabe mencionar que este está dividido en cuatro secciones: cancha, oriente, occidente y tribuna norte. De igual manera, la cifra depende de la distribución que se dará.

Teniendo en cuenta ello, a continuación los posibles costos:

Cancha A (beneficio de soundcheck): 2 152 65 soles

Cancha B: 1 314 45 soles

Oriente: 887 73 soles

Occidente: 887 73 soles

Tribuna norte: 510 54 soles o 302 57 soles.

Si bien estos rumores han generado gran expectativa entre sus fanáticos, el fandom oficial de BTS en Perú pide mantener la calma y esperar un anuncio oficial por parte de las entidades verificadas. Por ahora, lo único confirmado es el comeback de BTS que se viene en el mes de junio.