BTS en el Estadio San Marcos: a qué hora abren las puertas, rutas y todo lo que necesitas saber del concierto
BTS tiene programados tres conciertos en Lima el 7, 9 y 10 de octubre en la explanada del Estadio San Marcos. Conoce aquí el horario, rutas de ingreso y más detalles de las tres fechas que el septeto surcoreano brindará en la capital.
BTS cada vez más cerca de Perú. Según lo anunciado, el grupo surcoreano tiene agendadas tres presentaciones en Lima este 7, 9 y 10 de octubre en el Estadio San Marcos. Por ello, se ha dado a conocer todos los detalles para el ingreso y disfrute de los esperados conciertos. Conoce aquí el horario de ingreso, rutas de manejo, accesos al Estadio y mucho más en las siguientes líneas.
BTS cada vez más cerca de Perú. Según lo anunciado, el grupo surcoreano tiene agendadas tres presentaciones en Lima este 7, 9 y 10 de octubre en el Estadio San Marcos. Por ello, se ha dado a conocer todos los detalles para el ingreso y disfrute de los esperados conciertos. Conoce aquí el horario de ingreso, rutas de manejo, accesos al Estadio y mucho más en las siguientes líneas.
Se informó a los miles de fanáticos de BTS sobre los pormenores del concierto y se pidió que tengan en cuenta la zona del boleto que compraron, ya que de ello dependerán el ingreso y la ruta establecida. Asimismo, compartió los horarios de apertura de puertas, inicio del show y más, pero aclaró que estos pueden variar; por ello, se pide al público que se mantenga atento a las redes oficiales y comunicados.
¿A qué hora abren las puertas para el concierto de BTS en Perú?
De acuerdo con lo anunciado, a las 4:00 p.m. se abrirán las puertas del estadio para el público general de campo; a las 5:00 p.m. se dará el ingreso al público destinado a tribunas. En esta zona en específico los asientos numerados. Si compraste el boleto con pase al soundcheck, deberás registrarte a las 2:00 p.m. Finalmente, el inicio del concierto está programado para las 8:00 p.m.
¿Qué puerta me corresponde para el ingreso al concierto de BTS?
El ingreso al estadio dependerá de la zona asignada, quienes tienen boletos para el campo A tendrán acceso por la puerta 1 (Av. Venezuela). Si tienes boleto para campo B, tu ingreso será por la puerta 8 (al lado de la Av. Óscar R. Benavides o Colonial). Asimismo, si tu boleto es para la zona de Campo C, tu ingreso al estadio será por la puerta 3 (Av. Universitaria).
Los asistentes a tribunas podrán tomar el ingreso por las puertas 5 y 6 (Av. Amézaga) con rutas para las secciones de norte, sur y occidente. Asimismo, como hay un plan de ingreso, también se ha compartido un plan de salida para cada zona por las puertas 1, 3, 5 y 8. Revisa a mayor detalle los planes aquí:
Por otro lado, también se incluye un mapa con todas las rutas alternas al estadio: