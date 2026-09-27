BTS se presentará en San Marcos este 7, 9 y 10 de octubre del 2026: conoce los detalles de los próximos conciertos | EFE/ Hybe/Bighit Music
BTS se presentará en San Marcos este 7, 9 y 10 de octubre del 2026: conoce los detalles de los próximos conciertos | EFE/ Hybe/Bighit Music
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Por Redacción EC

BTS cada vez más cerca de Perú. Según lo anunciado, el grupo surcoreano tiene agendadas tres presentaciones en Lima este 7, 9 y 10 de octubre en el Estadio San Marcos. Por ello, se ha dado a conocer todos los detalles para el ingreso y disfrute de los esperados conciertos. Conoce aquí el horario de ingreso, rutas de manejo, accesos al Estadio y mucho más en las siguientes líneas.

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