El concierto de BTS, “Permission To Dance on Stage” es todo un éxito, por lo que ARMY llegará de todas partes del mundo para disfrutar de un momento extraordinario junto al septeto de K-pop, y los que no puedan asistir tendrán la posibilidad de ver la transmisión en vivo desde la plataforma de Weverse.

Este jueves 2 de diciembre se realizará el último concierto “Permission To Dance on Stage” en el estadio SoFi de Los Ángeles, pues con esta fecha cierra la pequeña gira de shows que ha realizado BTS desde el mes de noviembre.

Recuerda que, el portal de venta oficial es Weverse Shop y requiere que el usuario tenga ya una cuenta creada en Weverse. Esta app, además de distribuir los goods y conciertos de BTS, es la vía principal de comunicación de Bangtan con sus fans.

¿Dónde ver el concierto “Permission To Dance on Stage” de BTS?

Para que no te pierdas ningún momento del BTS “Permission To Dance on Stage”, debes ingresar a https://venewlive.com/concerts/bts-ptd-onstage-la/ o hacer clic aquí de manera directa en este link.

Te pedirán tu código para ingresar al concierto virtual en el que verás el minuto a minuto de la presentación de los intérpretes de “Butter” y “Boy with luv”.

Horarios por países para ver el concierto “Permission To Dance on Stage” de BTS

Los shows nombrados como “Permission To Dance on Stage” (PDT) - LA inician a las 7:30 p.m. en hora de Los Ángeles.

PTD en Perú, Ecuador y Colombia: 10:30 p.m.

10:30 p.m. PTD en México, Costa Rica y Guatemala: 9:30 p.m.

9:30 p.m. PTD en Bolivia y Venezuela: 11:30 p.m.

11:30 p.m. PTD Chile, Argentina y Brasil: 12:30 a.m.

12:30 a.m. PTD en España: 4:30 a.m.

4:30 a.m. PTD en Corea del Sur: 12:30 p.m.

