BTS es todo un fenómeno dentro del mundo de K-Pop. La reconocida agrupación, que tiene millones de fans alrededor del mundo, regresarán este mes con su concierto Permission to dance on stage Seúl que podrá ser observado, para los seguidores del extranjero, a través del cine. Uno de los países elegidos para proyectar la presentación será México.

Previo a este esperado show, se estuvo rumoreando el lanzamiento de un combo especial de Premission To Dance On Stange. Los Army lo imaginaban de distintas maneras. No obstante, fue hasta el día de hoy que Cinépolis lo oficializó.

Para sorpresa de los fanáticos de BTS no es de color morado, tampoco incluye vasos personalizados, sin embargo, la cadena de cines recibió la aprobación de los ARMY con un simple detalle, contiene la bebida de J-Hope: un Sprite.

Este detalle adquiere mayor relevancia debido a que los mismos ARMY señalan que desde que el integrante del grupo comenzó a viralizar su gusto por el Sprite, las ventas de esta bebida subieron un 77%. Por lo que ya están pidiendo que J-Hope protagonice un comercial para la marca.

Se trata de un combo que representa un negocio rentable que sin duda beneficiará a todos: al consumidor, a Cinépolis, a Sprite y a la boyband del momento BTS.

