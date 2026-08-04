BTS causó revuelo en el medio artístico y musical tras anunciar que no postularán a los Grammys 2026, en un contexto en el que cosechan éxito tras éxito mientras recorren el mundo en su gira más reciente. En esta ocasión, no solo acapararon titulares con su talento sino también por su activismo social y genuina preocupación por los más necesitados.

Es así que la agrupación de K-pop subastó una serie de prendas y artículos que utilizó en su presentación del medio tiempo del final del Mundial 2026. Todo lo recaudado en la subasta de las prendas ofrecidas fue dirigido a obras benéficas.

Global Citizen es la organización sin fines de lucro encargada de realizar la subasta a través de la casa de subastas Christie’s, la cual tuvo lugar del 23 al 30 de julio. El objetivo de la suma recaudada es destinarla al Fondo Mundial para la Educación Ciudadana de la FIFA, un programa que busca impulsar la educación y el deporte en niños y jóvenes en situación de carencia y vulnerabilidad.

En la subasta se ofertaron siete artículos donados por BTS. ¿Cuáles fueron? Aquí te lo contamos: el cinturón de Jin, los guantes de J-Hope, la camisa de Jimin, la chaqueta de Jungkook, las botas de RM, la bufanda de V y los pantalones de Suga.

Cada uno de ellos fue vendido a grandes sumas de dinero, recaudando una suma histórica:

El cinturón de Jin: $ 1 6,500

Los guantes de J-Hope: $ 28,6 00

La camisa de Jimin: $ 110,000

La chaqueta de Jungkook: $ 46,200

Las botas de RM: $ 19,800

La bufanda de V: $ 46,200

Los pantalones de Suga: $ 33,000

BTS subasta prendas por miles de dólares para beneficiar obras benéficas y logra cuantiosa suma a favor de la educación y el deporte | Foto: captura / Christies.com

Como se puede observar, la prenda que obtuvo la mayor cantidad de dinero fue la camiseta de Jimin con 110,000 dólares. Y la que obtuvo la menor cantidad fue el cinturón de Jin con 16,500 dólares, sin embargo; el aporte de BTS ha logrado ser sumamente significativo para el evento recaudando en una totalidad de 7 prendas una suma de $ 300 300 dólares, lo cual representa cerca de la mitad del dinero que se obtuvo en la subasta.