BTS subasta prendas a favor de obras benéficas por más de 300 mil dólares | Foto: Kevin Mazur / Getty Images para Global Citizen
BTS subasta prendas a favor de obras benéficas por más de 300 mil dólares | Foto: Kevin Mazur / Getty Images para Global Citizen
Por Sol Espino Mayurí

BTS causó revuelo en el medio artístico y musical tras anunciar que no postularán a los Grammys 2026, en un contexto en el que cosechan éxito tras éxito mientras recorren el mundo en su gira más reciente. En esta ocasión, no solo acapararon titulares con su talento sino también por su activismo social y genuina preocupación por los más necesitados.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.