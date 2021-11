En coincidencia con el Black Friday, cada último viernes de noviembre se celebra el Día Mundial Sin Compras o Buy Nothing Day (BND). Un día en el que se busca denunciar la cultura de consumo masivo invitando a que la población no adquiera ningún producto.

No se trata de una casualidad que la fecha sea la misma del Black Friday, sino que el BND fue programado con toda la intención de competir con el día en el que se realiza la mayor cantidad de compras a nivel global. Este año cae viernes 26 de noviembre.

En los últimos años se han plegado a este día algunos activistas del movimiento ecologistas. Ya que para muchos de ellos, buena parte del problema medioambiental nace del consumo exacerbado, como por ejemplo sucede con el ‘fast fashion’: la industria de la moda es responsable del 10% de las emisiones de dióxido de carbono y la segunda industria a nivel mundial que más agua requiere.

El Día Sin Compras fue instaurado por Ted Dave, un artista de Vancouver, luego fue promovido por la revista canadiense Adbusters. Quienes se unen a este movimiento evitan realizar compras de cualquier tipo durante las 24 horas que dura este día.

Cabe aclarar que el primer BND se celebró en septiembre de 1992. Cinco años después recién se movió la fecha al día siguiente de Acción de Gracias que se celebra en Estados Unidos y Canadá. Al fijar su fecha en la misma del Black Friday, el movimiento que impulsaba esta iniciativa buscaba que se genere conciencia en relación al consumismo exacerbado que se da en la época previa a la Navidad.

Pero no todos los movimientos contra el consumo se han plegado plenamente al Buy Nothing Day. Varios críticos señalan que evitar las compras por 24 horas no tendrá un impacto real en cifras favorables al planeta, pues al día siguiente o en el Cyber Monday los consumidores irán igual a comprar.

Pese a las diferentes críticas, el fondo del mensaje del BND es una toma de conciencia ante el consumo desbocado y cambiar este impulso por un consumo responsable. Ser conscientes de las cadenas de producción, de las posibilidades de reutilizar y/o reciclar un producto y con ello ayudar a que no se convierta rápidamente en un deshecho más en el planeta, son formas de ir más allá de “24 horas de dieta consumista”.

