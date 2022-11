Una vez más la telenovela Café con aroma de mujer vuelve a estar en el centro de la opinión pública, luego de que se anunciara que la famosa serie, cuyo éxito en Netflix fue indiscutible, se mudará de canal tras fracasar en Telecinco de España. ¿Qué canal transmitirá esta entrega ahora? En esta nota te contamos todo lo que debes conocer al respecto sobre este tema que ha generado gran sorpresa entre los televidentes españoles.

CAFÉ CON AROMA DE MUJER SE MUDA DE CANAL TRAS FRACASAR EN TELECINCO

Según el medio de comunicación Telecinco, Café con aroma de mujer dejará el canal Telecinco de España y pasará a Divinity, como ya lo han podido confirmar otros medios involucrados en el medio.

En la cadena de Mediaset dedicada a las telenovelas, ‘Café con aroma de mujer’ comienza una nueva andadura a partir del lunes 21 de noviembre a las 19:45h. buscando una mejor acogida.

No es la primera vez que Mediaset toma una decisión de este estilo. Telecinco ya lo ha intentado en otras ocasiones recientemente con otros seriales sin éxito que fueron trasladados a Divinity. Son los casos de ‘Love is in the air’ y ‘Pasión de Gavilanes’, según se puede desprender de algunos medios de comunicación de España.

POR QUÉ CAFÉ CON AROMA DE MUJER HA SIDO UN FRACASO EN LA TV DE ESPAÑA

Según se indican en algunos medios de España, como El Mundo, el fracaso de “Café con aroma de mujer” en la televisión, específicamente en el canal de Telecinco, se debería al brusco cambio de horario que ha tenido esta serie en algunas ocasiones.

La programación hasta hace poco de Café con aroma de mujer fue en la franja de 19.00 a 21.00 horas. El medio recomienda que Telecinco no vuelva a desprogramar de golpe la serie, pero, en su momento, todo apuntaba, según los datos, a que probablemente la serie de William Levy se programe en otra franja.

QUÉ ES CAFÉ CON AROMA DE MUJER

Café con aroma de mujer es una reversión de la clásica telenovela de 1994 narra la historia de amor entre Gaviota, una recolectora de café, y Sebastián, un vástago de la aristocracia cafetera.

Se sabe que en el clásico de ese entonces, Café con aroma de mujer, como todos los años, Gaviota y su mamá llegan a la hacienda Casablanca a recoger el café de la segunda cosecha del año, pero este octubre tienen esperanza de que sea el último, pues a partir de ahora serán dueñas de su propia tierra. Sin embargo, el destino tiene otros planes. Octavio Vallejo, el dueño de la hacienda, el mismo hombre a quien ella salvó de un supuesto secuestro, el mismo que le prometió como recompensa darle una hectárea de tierra para que ella cultivara su propio café, acaba de fallecer.

En el entierro del patriarca, Gaviota conoce a Sebastián, nieto de Octavio, radicado en el exterior. Desde la primera mirada, nace entre ellos una atracción incontenible, un amor de esos que ya no se ven, desgarrador, apasionado, imposible. Son dos personas que pertenecen a mundos distintos, él se mueve entre las élites neoyorquinas, ella entre los cafetales, pero, aunque pareciera que no tienen nada que ver, ambos saborean el mismo café.

