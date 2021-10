Al culminar el horario de verano todos los 31 de octubre en México, las personas deben retrasar la hora en sus relojes como ya se ha hecho costumbre; sin embargo, en marzo del 2021 se especuló que esta tradición podía quedar sin efecto. Todo ello ha generado ciertas dudas en miles de personas.

Se debe tener en cuenta que una vez culminada la temporada de verano se da pase a la época de invierno en México y, por ello, las personas deben adaptarse al nuevo horario establecido en cada una de sus localidades de residencia.

Para evitar todo esto se especuló que el horario de verano podría quedar sin efecto; no obstante, este fue un tema que generó gran polémica incluso en el ámbito político.

Es por ello que la secretaria de Energía (Sener), Rocío Nahle, se pronunció sobre el particular asegurando que el horario de invierno entrará en vigor tal y como ya estaba planeado.

Con la llegada del invierno también cambia el horario en varias localidades de México.

¿POR QUÉ EXISTE EL CAMBIO DE HORARIO EN MÉXICO?

Desde hace más de veinte años es tradición en México que cada gobierno de turno recuerde a los ciudadanos el cambio de horario cuando llega el invierno.

Esta medida se aplica con la finalidad de aprovechar la luz natural del día y así poder reducir el uso de energía eléctrica en las distintas actividades que realizan las personas.

¿CUÁNDO SE DEBE ATRASAR EL RELOJ UNA HORA?

En México este cambio de horario entró en vigencia en 1996 mediante un decreto donde se establecía el horario de verano para ahorrar energía eléctrica y hacer mejor uso de la energía de la luz natural.

Por ello, consiste en adelantar una hora el horario local al inicio de dicho periodo y retrocederlo una hora transcurrido el periodo citado; es decir, cuando se entra a la época de invierno.

Pero eso no es todo, pues, en el mismo documento se explica que hay diferentes horarios en función de las necesidades de las regiones geográficas del país.

Por ello, luego del 31 de octubre los mexicanos deberán atrasar una hora su reloj. Es así que desde el siguiente día cuando salga el sol el horario de invierno empezará a las 6:30 a.m. aproximadamente y atardecerá alrededor de las 19:00 horas.

En México las personas deben retrasar una hora sus relojes cuando llega la temporada de invierno.

¿QUIÉNES DEBEN ATRASAR SU RELOJ UNA HORA?

Este cambio de horario -luego del 31 de octubre- entrará en vigor en todo el territorio nacional, a excepción de los estados de Sonora y Quintana Roo. Asimismo, en otros 33 municipios fronterizos del norte de México iniciará una semana más tarde; es decir, el domingo 7 de noviembre, debido a que esa es la fecha donde inicia el horario de invierno en Estados Unidos.

Estas localidades son Tijuana, Mexicali, Ensenada, Playa Rosarito y Tecate, en Baja California; Juárez, Ojinaga, Ascensión, Coyame del Soto, Guadalupe, Janos, Manuel Benavides y Praxedis G. Guerrero, en Chihuahua; Acuña, Piedras Negras, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Zaragoza, Nava y Ocampo, en Coahuila. También la integran, Anáhuac y Los Aldama, en Nuevo León; y Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Camargo, Guerrero, Gustavo Díaz Ordaz, Mier, Miguel Alemán, Río Bravo y Valle Hermoso, en Tamaulipas.

¿QUÉ DIJO LA SECRETARIA DE ENERGÍA SOBRE EL TEMA?

Como bien se mencionó, en su momento tomó fuerza la hipótesis de que el horario de verano quedaría sin efecto, motivo por el cual autoridades del país como la secretaria de Energía (Sener), Rocío Nahle, se pronunciaron al respecto señalando que el cambio de horario es “un tema que cada seis meses a los mexicanos, sobre todo del centro al sur de la República, nos incomoda”, en una entrevista con Joaquín López-Doriga en Radio Fórmula.

Además, precisó que el cambio de horario sigue siendo un decreto de ley y, por lo tanto, debe ser cumplido tal y como se establece. Es por ello que desde el 31 de octubre se debe atrasar el reloj una hora. Añadió que si se desea suspender el cambio horario dependerá únicamente de la Cámara de Diputados.

“Es todo un tema de debate porque habemos quienes no nos acostumbramos y hay otros que no tienen ningún problema y dicen ‘yo me adapto’, pero es un decreto por ley y lo estamos cumpliendo”, sentenció.

