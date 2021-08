El romance entre Camila Cabello y Shawn Mendes se ha convertido en uno de los más populares en la industria musical pues las redes sociales están repletas de las muestras de amor que tienen los artistas el uno con el otro, pero ¿Cómo surgió este amor digno de admirar? En esta nota te lo contamos.

Durante varios años, Camila Cabello y Shawn Mendes han sido amigos, y después de que los medios los relacionaran románticamente, en 2019 la pareja decidió confirmar su relación. Desde entonces sus seguidores siempre están pendientes de esta linda historia de amor y amistad que empezó en el 2014.

Ambos cantantes se conocieron hace siete años cuando ambos fueron contratados para abrir el concierto de Austin Mahone, en ese momento Camila aún formaba parte de Fifth Harmony junto a Ally Brooke, Normani, Dinah Jane y Lauren Jauregui.

En ese mismo año, durante un juego de ‘Lips, Wife, Leave It’, en la radio, Mendes dijo que le gustaría ser algo más de Camila, dando inicio a los rumores. El entrevistador incluso le preguntó con quién se casaría de las tres opciones: Camila, Jade Thilwall o Chloê Grace Moretz, a lo que el cantante respondió que Camila era la elegida.

“Como conozco tan bien a Camila, seguro me casaría con ella”, confesó el cantante. A partir de ese momento los fanáticos empezaron alimentar los rumores de una posible relación con la intérprete de ‘Don’t go yet’.

En el 2015, Camila y Shawn sacaron su primera canción juntos ‘I know what you did last summer’, una creación de forma espontánea después de que se encontraran nuevamente en el backstage de la gira de Taylor Swift, ‘1989’, donde Mendes fue parte del acto de apertura y Camila fue una invitada especial.

Después de ese primer sencillo, los reportes sobre una relación los persiguió durante años, pero no fueron suficientes para destruir su cercanía. Aunque ambos negaron ser novios en numerosas entrevistas, los rumores nunca cedieron, según indica la revista Cosmopolitan.

Fue en junio de 2019 que Camila y Shawn publicaron el video de su canción ‘Señorita’ y un mes más tarde, por fin los fanáticos pudieron ver fotos de la pareja agarrados de la mano y dándose cariño sin temor alguno. Recién en octubre, mientras Mendes daba un concierto en Australia anunció públicamente que había empezado a salir con Camila Cabello ese mismo día.

“Realmente me acerqué mucho con él, más que como un amigo. Creo que él también, pero éramos muy jóvenes y él estaba experimentando muchas presiones en su carrera. Creo que no sabíamos qué hacer con esos sentimientos. Fue esta cosa incómoda donde ambos nos gustábamos, pero no estábamos juntos”, confesó Camila en una entrevista.

