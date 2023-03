Carlos Compagnucci dejó de ser técnico de Universitario. Hace unos días fue el mismo club que oficializó la noticia. Sin embargo, antes de irse de Perú, el argentino se dio tiempo para brindar una entrevista en “Al Ángulo”, programa de Movistar Deportes.

El exentrenador de los merengues se animó a hablar absolutamente de todo. Entre los temas que abordó estuvieron los motivos de su salida del conjunto crema, el presente de Piero Quispe y la presión de lo que significa ser técnico de la ‘U’ en este momento complicado.

Si en caso te perdiste la entrevista de Compagnucci en “Al Ángulo”, a continuación, te dejamos las mejores frases que dejó este programa especial.

Carlos Compagnucci: su emotiva despedida y las mejores frases que dejó en su entrevista en “Al Ángulo’





Sobre el comienzo de Universitario en la Liga 1

“Creo que la forma en cómo iniciamos el torneo no estaba en nuestros planes. Cuando yo llegué el año pasado, me encontré un plantel corto y sabía que iba a ser duro. El objetivo fue clasificar a un torneo internacional y lo logramos, pudiendo armar un buen plantel para este año. Yo sentía que estaba fallando y me pegó fuerte perder tres partidos en el comienzo”.

El motivo de su salida de Universitario

“Me siento responsable de la situación porque era la cabeza y el líder. Creo que algo hay que cambiar. No tengo dudas de que este grupo necesita ganar dos partidos seguidos. Con dos partidos que gane, no para más”.

Su relación con el plantel

“No sé si todo los jugadores captaron el mensaje. La mayoría creo que sí. Tuvimos demasiado tiempo de trabajo, incluso jugamos dos amistosos en Chile. Para mí, me pareció que el equipo entendía lo que quería”.

Piero Quispe

“Todos los días hablé con Piero Quispe. Era el jugador con el que más hablaba. Le puse nutricionista y le pedía que mande foto de sus comidas todos los días porque, en el club, nos encargamos del desayuno y el almuerzo, pero no sabíamos cómo se alimentaban después. Ahora, futbolísticamente Piero Quispe no estaba en forma, pero eso no tiene nada que ver con que el jugador esté de ‘joda’; yo no dije, ni quiero decir eso”.

Alex Valera y su falta de gol

“Cuando se fue Valera el año pasado me quería matar. Era el mejor jugador. Me supe reponer porque Alexander Succar estaba en un estado de forma espectacular. Ahora, Alex Valera no está en su mejor versión y no se le está dando el gol”.