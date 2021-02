A sus 25 años, Carlos Grados, tras defender la temporada pasada a Carlos Stein, fichó este 2021 por la Universidad César Vallejo. El golero formado en Sporting Cristal, equipo en el que debutó profesionalmente en 2016, conversó con El Comercio sobre sus objetivos en el cuadro trujillano y cuál fue la reacción del grupo tras conocer que Caracas FC (Venezuela) será su rival en la Fase 1 de la Copa Libertadores.

¿Cómo tomó el grupo al enterarse que Caracas FC será su rival en Copa Libertadores?

Sabemos que Caracas FC es un equipo grande en Venezuela. Tiene jugadores muy veloces y de buen pie. Ni bien nos enteramos, empezamos a ver algunos partidos, ya que no juegan desde el año pasado al igual que nosotros. Confiamos mucho en el plantel que ha armado el profesor ‘Chemo’ (del Solar) este año y tenemos la ilusión de poder llegar a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Sienten presión por los últimos resultados negativos que los equipos peruanos han obtenido por Copa Libertadores...

Es una cruda verdad que lastimosamente nos ha ido mal, estos últimos años como clubes representando al país. Pero creemos que podemos cambiar eso este año hablando por todos los equipos que nos representarán, ya que en estos momentos debemos darle una alegría al país con todo lo que está pasando.

¿Cómo te sientes tras tu llegada a César Vallejo?

Me siento feliz de poder llegar a una gran institución del país y poder volver a trabajar con el profesor José ‘Chemo’ Del Solar. Estoy seguro que será un gran año en lo personal y agradezco a los que confiaron en mi llegada. Quiero darle muchas alegrías al club y la mejor forma este año es llegando a fase de grupos como primer objetivo y de ahí salir campeón nacional.

¿Qué hablaste con el profesor ‘Chemo’ Del Solar?

Hablé con el profesor antes de mi llegada y cuando aterricé en Trujillo, y ahí me felicitó por la campaña del año pasado. Me dijo que acá competiré desde el primer día con Máximo Rabinez. Acá la idea es salir jugando, me exige mucho salir jugando con los pies y de esa manera poder llegar con más claridad al área rival y así ayudar a los defensas a salir limpio.

¿Cómo tomas la exposición que te puede dar César Vallejo este año?

Siento que será un gran año en lo personal y grupal. Estoy rodeado de grandes jugadores y eso ayuda a crecer como profesional. Creo que es apresurado, pero uno haciendo bien las cosas puede ser hasta llamado a la selección, ya que es algo hermoso defender a tu país y uno trabaja para estar ahí entre los tres mejores arqueros del Perú.

¿Cuál es tú balance desde tu salida de Sporting Cristal?

Me considero una persona perseverante que siempre luchó donde fue y aprovechó sus oportunidades cuando me tocó. Agradezco a Dios porque después de una dura lesión que tuve pensé que se acabaría mi carrera. Sin embargo, volví más fuerte que nunca y quiero seguir creciendo en el fútbol y seguir siendo una buena persona.

Finalmente, ¿cómo han sido los primeros días de trabajo en la Villa Poeta?

Hemos estado trabajando a doble turno toda esta semana. Desde este lunes empezaremos a bajarle las cargas con el profesor Mendaña e ir preparando para afinar los detalles de cara a lo que será la Fase 1 de la Copa Libertadores.

