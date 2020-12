A sus 29 años, Carlos Olascuaga viene destacando en el elenco de Ayacucho FC, club con el cuál consiguió ganar la Fase 2 de la Liga 1 tras vencer en tanda de penales a Sporting Cristal.

El jugador formado en Universitario de Deportes y cuyo pase aún le pertenece al elenco crema hasta finales del 2021, charla en exclusiva con El Comercio para hablar sobre el éxito de Ayacucho FC, su paso por Portugal y otros temas más.

¿Cómo fue la celebración en el camerino tras ganar la fase 2 de la Liga 1?

Todo tranquilo. Todavía queremos conseguir más cosas y estamos concentrados en recuperarnos.

Entiendo, ¿Por qué aún se vienen dos partidos más contra Sporting Cristal por semifinal?

Son partidos más difíciles los que se ve vienen la otra semana.

¿Cuál crees que fue la clave para qué Ayacucho logre ganar la fase 2 de la Liga 1?

Es doble mérito, uno por ser un equipo de provincia, más que todo de la Sierra, quitándole la localía, es más meritorio conseguir estas cosas.

¿Consideras que es tu mejor año en el fútbol profesional?

Creo que un jugador con continuidad puede hacer muchas cosas positivas y en lo personal me ha dado muchas cosas positivas. Este año es muy bueno poder colaborar con el equipo y espero que termine siendo mejor, en lo personal, si es que puedo marcar más goles será mejor. Me siento muy bien por la confianza y el respaldo de todos mis compañeros.

¿De los 7 goles qué anotaste con cuál te quedas?

El gol que más me gusto fue ese contra Cusco (3-1 a favor de Ayacucho) porque fue muy bueno en lo personal: gol y asistencia.

¿Cuál fue la clave de Ayacucho FC para ganar la Fase 2 Liga 1 ?

La humildad y el sacrificio de todos los compañeros. Hemos venido entrenando desde enero muy bien, la pandemia nos hizo más fuerte. Creo que cada vez que fuimos paso a paso, no ha ido bien y esto resultado al esfuerzo.

¿Qué te parece el nivel de Zamudio para atajar tres penales?

Ángel es un gran arquero, creo que ha venido madurando bastante durante toda la temporada y la verdad que esto es meritorio para él. Los penales reflejan el gran arquero que es. Estoy contento por él y feliz por todos nosotros porque ha sido una sensación inolvidable y así poder ampliar esta felicidad.

Este título de la fase 2 de la Liga 1 por todo lo que significó obtenerlo, ¿Se disfruta más?

Claramente, Ayacucho es un equipo humilde y trabajador. Es una institución que quiere hacer las cosas bien. En lo personal me sorprendió en muchos aspectos, ya que son muy humanos. Eso ayudó bastante para tener la tranquilidad de solo pensar en fútbol y buscar hacer las cosas de la mejor manera. Es un título que todos los demás equipos quisieran estar en esa posición y es doble mérito para una institución que quiere hacer las cosas bien.

¿En que cosas te sorprendió Ayacucho como institución?

Los dirigentes de Ayacucho son personas responsables de lo que prometen en el tema económico. Lo que te dicen lo cumplen y en el tema futbolístico tiene campos de entrenamiento en muy buen estado. Todo eso ayuda para poder trabajar con comodidad, tranquilidad y solo pensar en fútbol. El equipo metió todo lo que tenía que dar en cada partido, para nosotros ningún duelo fue fácil y continuamos así. Somos un equipo luchador por nosotros y la familia. Creo que ese es el sello de Ayacucho.

¿Cuáles han sido los momentos más importantes de tu vida?

El primero fue con Universitario de Deportes en el 2013, la última vez que salió campeón. En lo futbolístico el haber jugado en Portugal, ya que uno de mis sueños era jugar en Europa y ese también fue un momento inolvidable de mi vida.

¿Qué rescatas de esa experiencia en Académica ?

Fue una gran experiencia para mí, cuando eres joven la cabeza te juega mal en algunos aspectos, pero de nada hay que arrepentirse. Solo queda tratar de disfrutar lo que me tocó, la verdad contento por las cosas que he pasado, de repente no fue lo mejor, pero te sirve para el resto del camino.

¿Qué sensación te produce enfrentar a la ‘U’ en una posible final por el título?

Jajaja (se ríe) Claramente tengo amigos ahí dentro de Universitario, yo estoy prestado en Ayacucho, no sé como se maneje el tema de que pueda jugar porque yo estoy a préstamo de la ´U’, pero obviamente que sería lindo que podamos clasificar y enfrentar a Universitario en la final.

¿Hasta cuándo tienes contrato con Universitario?

Yo tengo vínculo con ellos hasta finales del próximo año todavía.

¿Y cómo es tu relación con Ángel David Comizzo?

Es un gran entrenador y buena persona, en lo personal tengo un respeto por su trabajo.

¿Cómo debe afrontar Ayacucho estas dos finales nuevamente ante Sporting Cristal para llegar a la final?

Van a ser partidos más difíciles que hoy ( ayer) y por la seguidilla de partidos, va a ver un tema físico, me parece. Vamos a tener que manejarlo de la mejor manera. Tres partidos en una semana con el mismo equipo va a terminar conociéndose mucho.

¿Consideras qué ustedes parten con ventaja ante Cristal por el tema psicológico de ganarle la fase 2?

Venimos emocionalmente bien y vamos a ir partido a partido. Tratando de sacar el mejor resultado para conseguir nuestros objetivos.

Finalmente, ¿Qué objetivos te has planteado en el mediano plazo?

Como objetivo personal quiero seguir teniendo esta continuidad que gracias a Dios se me ha venido dando este año y que tanto busqué.

