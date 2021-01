El actor mexicano Carlos Villagrán, reconocido en su país y en gran parte de Latinoamérica por su personaje de ‘Quico’ en el recordado programa El chavo del 8, sorprendió a sus seguidores al anunciar que incursionará en el mundo de la política.

El artista de 76 años se registró como precandidato a la gubernatura y alcaldía del estado de Querétaro, donde el actor radica desde hace tres décadas, en paralelo a su estadía en la ciudad de Houston (Texas, Estados Unidos).

“Después de 50 años de hacer reír a la gente me encuentro en otra plataforma, que me hace un honor tremendo”, expresó el actor ante los medios de comunicación, luego de realizar el trámite de registro.

La decisión de Carlos Villagrán ha sorprendido a todos, pues todavía el mes pasado se mostraba indeciso sobre si incursionar o no en la política. El actor había indicado que no había contemplado la chance de incursionar en el rubro, por lo que primero conocería los planes de Querétaro Independiente y después anunciaría si aceptaba o no la propuesta.

“No puedo decir nada, porque todavía no conozco a nadie y tengo que hablar con la gente para saber de qué se trata. Entonces, no podría decir nada en este momento”, declaró al Diario de Querétaro.

En junio de este año, Querétaro celebrará elecciones donde se renovará el gobierno del estado, además de 25 diputaciones y 18 ayuntamientos.

