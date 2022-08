El Real Madrid despidió a Casemiro con todos los honores. Fue uno de los mejores mediocampistas de la historia merengue, y su camino continuará en Inglaterra. En un emotivo acto de homenaje y despedida, el brasileño le dijo adiós a 10 años de madridismo. Te contamos los detalles sobre sus mejores frases, y declaraciones previo a su llegada al United.

El volante de la selección de Brasil, tuvo su último día en tierras españolas.

Este lunes 22 de agosto, Casemiro empezó a vivir un día que será, por demás, agitado. Real Madrid organizó un acto de homenaje y despedida para rendirle tributo a quien, hasta hace pocos días, conformó uno de los mediocampo más exitosos del fútbol europeo.

Tras lograr 18 títulos en 336 partidos oficiales disputados, Casemiro acudió al evento donde estuvo acompañado por el presidente del club, Florentino Pérez.

Acompañado de Florentino Pérez y sus 18 trofeos. (Foto: realmadrid.com)

La ceremonia inició con la emisión de un vídeo con imágenes del brasileño, y continúo con las emotivas palabras del mismo.

CASEMIRO DIJO ADIÓS : MEJORES FRASES

Entre confesiones, recuerdos, y agradecimiento. Así se despidió, Casemiro, de la institución que fue su casa desde el 2013.

Durante el acto de despedida, Casemiro derramó lágrimas, y habló sobre la identidad del Madrid.

También, contó cómo fue su llegada al club. “Cuando mi mujer y yo llegamos aquí no conocíamos a nadie. Veníamos a un país nuevo y a un club en el que no nos conocían. Aquí hemos construido nuestra vida”, enfatizó, para proseguir manifestando cuál fue su primer reto al llegar a Casa Blanca.

“Cuando salí del São Paulo tenía claro que llegaría a jugar en el primer equipo del Real Madrid, pero antes tenía un reto, que era jugar en el Real Madrid Castilla”, reveló Casemiro.

Visiblemente emocionado mencionó a su familia, indicando que “gracias a Dios he ganado títulos, pero con la ayuda de mi madre, mis hermanos, mi querida mujer, que me ha dado dos hijos preciosos, mi familia”.

Esposa e hijos también acompañaron al nuevo refuerzo del Manchester United. (Foto: realmadrid.com)

Asimismo, agradeció al presidente y a los directivos del club. Dijo que “estoy eternamente agradecido a usted, a José Ángel y a Ramón Martínez, que fue a buscarme a São Paulo. Muchas gracias a la Junta Directiva, siempre muy amable conmigo”.

Otra parte importante que no olvidó mencionar fue su relación con sus excompañeros en el mediocampo merengue: “Hablando de mis compañeros, no puedo olvidarme de dos, Luka Modrić y Toni Kroos, que hemos logrado muchas cosas y con ellos he disfrutado mucho del fútbol”, expresó el flamante refuerzo del United”.

LEYENDA, REFERENTE E INSIGNIA DE ORO Y BRILLANTES

Florentino Pérez fue el encargado de condecorar al futbolista brasileño de 30 años.

El presidente distinguió y le entregó la insignia de oro y brillantes del Real Madrid.

Durante la ceremonia, Florentino lo consideró como una leyenda y embajador del club más ganador de Europa.

“Aquí lo has ganado todo y hoy te llevas, además de tu impresionante palmarés, el reconocimiento y el respeto de todos los madridistas que te recordarán ya como una leyenda del Real Madrid. Siempre serás uno de los nuestros y formarás parte de esta familia”, manifestó el presidente madridista.

Florentino no dudó en resaltar las virtudes de Casemiro. “Los jóvenes que sueñan como tú lo hiciste por vestir esta camiseta ven en ti un referente del trabajo, del esfuerzo, del sacrificio y del respeto, pero especialmente de ese compromiso que has tenido desde el primer día con el Real Madrid”, puntualizó durante su discurso.

