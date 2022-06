La Eliminatoria todavía no acabó, al menos no para Ecuador y Chile. En las canchas de la justicia todavía se sigue disputando la clasificación al Mundial Qatar 2022. Este viernes 10 de junio se espera que la FIFA dé un fallo sobre el reclamo que hizo la Federación Chilena de Fútbol sobre el caso Byron Castillo.

Como se sabe, la selección chilena pide la los puntos de los partidos que jugó contra Ecuador, ya que el futbolista Byron Castillo habría falsificado sus documentos y no sería ecuatoriano, sino colombiano.

En Ecuador hay un clima de tensión por saber qué dictaminará finalmente la FIFA. Si el máximo ente rector del fútbol mundial falla a favor del cuadro chileno, este iría a la próxima Copa del Mundo en lugar del conjunto norteño.

Carlos Manzur, vicepresidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), en declaraciones para El Deportivo, ha sido tajante para responder a la defensa chilena en este polémico caso: “Todo está en la FIFA, el resto sigue siendo un circo”.

Asimismo, Manzur se refirió al accionar de Eduardo Carlezzo, abogado brasileño encargado de proteger los intereses chilenos. “Cada abogado busca su espacio y tiene sus métodos. Los respetamos todos. Pero lo único importante es lo que resuelva FIFA. El resto es para las redes”, mencionó.

Manzur también señaló que no le sorprende que se presentara como prueba el certificado de bautismo del jugador en Colombia. “Todo está en la denuncia. Si hay algo que no está en la denuncia, entonces no existe en el proceso”.