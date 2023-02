El Manchester City se encuentra en el centro de la polémica por un hecho extradeportivo. En las últimas horas se hizo público que el cuadro inglés fue acusado de no haber respetado el denominado Fair Play Financiero. De confirmarse, podrá recibir una dura sanción.

Caso Manchester City: ¿por qué el club inglés podría recibir una fuerte sanción?

El cuadro inglés habría infringido dicha norma durante varias temporadas (del 2009 hasta el 2018) y el castigo que podrá recibir es la pérdida de puntos o ser expulsado de la Premier League.

Cabe mencionar que, debido a esta situación, la continuidad de Pep Guardiola como técnico de los ‘Cityzens’ podría estar en duda. Hace un tiempo atrás, el español dijo lo siguiente:

“Si el club es acusado de algo como romper el Fair Play financiero, yo pregunto a la directiva. Les digo que si me mienten, me iré al día siguiente. Estaré fuera y no seré más el entrenador aquí ni tampoco su amigo”, dijo Pep en mayo del año pasado.

¿Qué es el Fair Play Financiero?

El Fair Play Financiero tiene el objetivo de controlar los ingresos y los gastos de los clubes para que se ajusten a un valor real y no puedan inflar los mismos.

Esta norma pone un tope salarial disponible para cada equipo por temporada. Ningún equipo debe sobrepasar el monto establecido.