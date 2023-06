El Corona Capital Festival es un festival anual de rock y música alternativa, la cual anunció el cartel de artistas que se presentarán en la edición 2023, la cual se realizará en la curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez en Ciudad de México.

La decimotercera edición de uno de los festivales de música más importantes de México se realizará el próximo 17, 18 y 19 de noviembre y contará con grandes invitados durante cada uno de estos días.

En esta nota te contaremos todos los detalles sobre este importante festival de música.

¿Cuáles son los precios de las entradas para el Corona Capital 2023?

Los organizadores informaron que existen cuatro tipos de entradas para el Corona Capital 2023, la tendrá distintos precios, según la ubicación.

Aún no hay un anuncio oficial de parte de Ticketmaster, pero se pudo conocer que los precios rondarán entre los US $1.000 y US $150 dólares.

Abono General: $4,290 (Con cargos: $5,148)

Abono Comfort: $6,435 (Con cargos: $7,635)

Abono Plus: $8,580 (Con cargos: $9,780)

Abono Área Club: $35,000 (Con cargos: $36,200)

¿Cuándo inicia la venta de entradas para el Corona Capital?

Las personas interesadas en asistir a este evento podrán comprar sus entradas en la preventa de entradas las cuales inician este miércoles 7 de junio.

Venta Beyond/Prestige: Miércoles 7 de junio a las 9:00 horas.

Miércoles 7 de junio a las 9:00 horas. Preventa Priority: Jueves 8 de junio a las 9:00 horas.

Jueves 8 de junio a las 9:00 horas. Preventa Citibanamex: Viernes 9 de junio a las 14:00 horas.

Viernes 9 de junio a las 14:00 horas. Venta general: Sábado 10 de junio a las 14:00 horas.

¿Qué artistas se presentarán en el Corona Capital 2023?

Viernes 17 de noviembre

Arcade Fire

Pulp

Alanis Morissette

Alvvays

Automatic

Belako

Boywithuke

Brittany Howard

Phoenix

Two Door Cinema Club

Unknow Mortal Orchesta

Yard Act

Sábado 18 de noviembre

Blur

The Black Keys

Thirty Seconds to Mars

Niall Horan

Rebecca Black

Alice Ivy

Barns Courtney

Black Kids

Jungle

Kasabian

Giant Rooks

Metronomy

Domingo 19 de noviembre

The Cure

The Chemical Brothers

Pet Shop Boys

The Amazons

Grace Ives

Noel Gallaher’s High Flying Birds

Off!

Sleater-Kinney

Dehd

Goose

Nai Palm