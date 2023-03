Hoy no Circula, miércoles 29 de marzo, en CDMX y Edomex: qué vehículos no pueden circular y en qué horario | Muchos se preguntan qué vehículos no pueden circular esta fecha y en qué horarios. En esta nota contestaremos esta interrogante y brindaremos detalles adicionales sobre este programa. (Foto: Cuartoscuro)