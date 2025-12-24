Sigue aquí en vivo los resultados del Sorteo Gordo de Navidad 224 que tiene un premio mayor de 204 millones de pesos.
¿CUÁNDO Y A QUÉ HORA JUEGA EL SORTEO GORDO DE NAVIDAD?
El esperado sorteo jugará el miércoles 24 de diciembre desde las 20:00 horas (tiempo del centro de México).
¿DÓNDE PUEDES VER EL SORTEO GORDO DE NAVIDAD?
Podrás seguir la transmisión en vivo del Sorteo Gordo de Navidad 2025, a través del canal oficial de YouTube de la Lotería Nacional y mediante esta cobertura de El Comercio.
¿CUÁL ES EL MONTO DEL PREMIO GORDO DE NAVIDAD?
El Sorteo Gordo de Navidad tiene una bolsa de 430 millones 259 mil pesos; además Premio Mayor es de 204 millones de pesos dividido en cuatro series.
• Un cachito: 2 millones 550 mil pesos
• Una serie (20 cachitos): 51 millones de pesos
• Dos series (40 cachitos): 102 millones de pesos
• Tres series (60 cachitos): 153 millones de pesos
• Cuatro series (80 cachitos): 204 millones de pesos
El premio a recibir dependerá de cuál de los dos boletos fue comprado. En caso de haber adquirido un cachito, el premio será de $425.000. Mientras que aquellas personas que compraron dos series podrán ganar hasta $17.000.000.
¿CUÁLES SON LOS PREMIOS QUE OFRECE EL SORTEO GORDO DE NAVIDAD?
• Premio mayor de 204 millones de pesos por cuatro series (51 millones por serie)
• 12 millones 800 mil pesos por cuatro series (3.2 millones por serie)
• 4 premios de 200 mil pesos por serie
• 10 premios de 100 mil pesos por serie
¿CUÁNTO CUESTA JUGAR EL SORTEO GORDO DE LA LOTERÍA NACIONAL?
El costo de la fracción o cachito es de $120.00; mientras que el costo de la serie o entero es de $2,400.00.
¿CUÁNTO PODRÁS GANAR EN EL SORTEO GORDO DE NAVIDAD?
En su edición 224 el Premio Gordo de Navidad otorga el premio mayor de 204 millones de pesos y dando un premio principal con una serie de 1 millón. la inversión que harías por cachito es $120.00; mientras que el costo de la serie o entero es de $2,400.00.
