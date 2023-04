Con la llegada y proximidad de la festividad cristiana anual que conmemora los últimos momentos de Cristo en la Tierra, una de las poblaciones más católicas del mundo se movilizará con mayor frecuencia para asistir a una iglesia o visitar a algún familiar durante el feriado largo. La Secretaría de Movilidad (SEMOVI) de la Ciudad de México (CDMX), en virtud a las vacaciones por Semana Santa 2023, ha anunciado y establecido horarios de operaciones de la Red de Movilidad Integrada. Te contamos cómo funcionará el Metro, Metrobús, y otros medios de transporte público del Distrito Federal del Jueves Santo al Domingo de Pascua.

¿QUÉ HORARIO TENDRÁ EL METRO Y METROBÚS DE LA CDMX EN SEMANA SANTA 2023?

El gobierno del Distrito Federal liderado por Claudia Sheinbaum Pardo a través de la SEMOVI implementará un plan integral para velar por la seguridad, y tranquilidad de su población, y dinamizar sus desplazamientos en este fin de semana santo.

La Red de Movilidad Integrada de la CDMX operará de manera regular en varias unidades del Sistema de Transportes Eléctricos (STE), y otras lo harán en base a un horario especial que, también, contará con el acceso de bicicletas.

De acuerdo a información publicada en las redes sociales de la dependencia de la administración pública de la CDMX que tiene a su cargo el desarrollo integral del transporte, estos son los rangos horarios oficiales de funcionamiento del Metro, y Metrobús, y sistemas de transporte por teleférico, tren, Ecobici, entre otros:

- METRO (Red de ferrocarril metropolitano)

Jueves 6 / Viernes 7 de abril

7 a.m. a medianoche (12 a.m.)

Se puede entrar con bicicleta durante el horario determinado

Sábado 8/04

6 a.m. a medianoche (12 a.m.)

Sin acceso a bicicletas por ser horario regular

- METROBÚS (Sistema de autobuses de tránsito rápido)

Jueves 6 / Sábado 8 de abril

4.30 a.m. a medianoche (12 a.m.)

Viernes 7 / Domingo 9 de abril

5 a.m. a medianoche (12 a.m.)

Se puede entrar con bicicleta durante el horario determinado

- RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS (RTP) / Servicio de transporte público

Del jueves 6 al domingo 9 de abril

5 a.m. a 11 p.m.

- TROLEBÚS (Autobús eléctrico)

Jueves 6 / Viernes 7 / Sábado 8 de abril

5 a.m. a medianoche (12 a.m.)

El 8/04 se puede entrar con bicicleta durante el horario determinado según capacidad

- TREN LIGERO

Jueves 6 / Viernes 7 de abril

7 a.m. a 11.30 p.m.

Sábado 8 de abril

7 a.m. a 11 p.m.

Se puede entrar con bicicleta durante el horario determinado

- CABLEBÚS (Sistema de transporte por teleférico)

Horario normal: Jueves 6 y viernes 7 de 5 a.m. a 11 p.m., y sábado 8 de 6 a.m. a 11 p.m., y domingo 9 de abril de 7 a.m. a 11 de la noche

- ECOBICI (Sistema de bicicletas compartidas)

Horario normal: Jueves 6, viernes 7, sábado 8 y domingo 9 de abril de 5 a.m. a 12.30 de la mañana

Cabe destacar, que el Servicio de Apoyo Línea 1 y Servicio Emergente Línea 12, también, apoyarán en el traslado de pasajeros, y funcionarán durante los últimos días de la Semana Santa 2023 de la siguiente manera, mientras que el sistema de parquímetros en CDMX ejecutará funciones en su horario habitual de 8 a.m. a 8 de la noche:

- Jueves 6 / Viernes 7 de abril

7 a.m. a medianoche (12 a.m.)

- Sábado 8 de abril

6 a.m. a medianoche (12 a.m.)

¿QUÉ ES LA RED DE MOVILIDAD INTEGRADA QUE OPERARÁ EN CDMX DURANTE LA SEMANA SANTA 2023?

La conexión de los diversos medios y tipos de transporte público en CDMX conforman la red que además facilita los traslados y acorta tiempos mediante el uso de la Tarjeta Movilidad Integrada (MI).

A través de este smart card, los ciudadanos y visitantes que deseen movilizarse dentro del Distrito Federal podrán hacerlo realizando pagos únicos con el fin de ingresar al Metro, Metrobús, Cablebús, RTP, Trolebús, Tren Ligero y Ecobici.

Según información compartida por la plataforma del Metro CDMX, la Red de Movilidad Integrada busca simplificar el desplazamiento urbano poniendo a disposición la tarjeta de MI como soporte de pago electrónico que permite pagar sin contacto en todo el transporte público del Distrito Federal.

El costo de la tarjeta es de 15 pesos, y se puede recargar con la cantidad de viajes requeridos.