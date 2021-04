La Champions League 2020-2021 sigue avanzando. Esta semana se disputaron los cuatro partidos de ida correspondientes a los cuartos de final.

La jornada comenzó el martes 6 con el duelo entre Real Madrid y Liverpool. Los merengues jugaron un buen partido y derrotaron 3-1 a los dirigidos por Jürgen Klopp.

Ese mismo día, el Manchester City de Pep Guardiola consiguió un triunfo ajustado (2-1) sobre el Borussia Dortmund del delantero estrella Erling Haaland y compañía.

Este miércoles, el PSG de Neymar y Mbappé derrotó 3-2 al Bayern Múnich en Alemania, un resultado sorpresivo teniendo en cuenta que los bávaros -campeones vigentes- siempre se hacen fuerte de local.

El Chelsea, por su parte, fue contundente en Portugal y venció 2-0 al Porto, quizá el equipo más débil de estos cuartos de final de la Champions.

Champions League: ¿Cuándo se jugarán los partidos de vuelta?

En los encuentros que se vienen conoceremos a los cuatro equipos que pasarán a la semifinales del torneo. Los partidos se jugarán el martes 13 y miércoles 14 de abril.

Los dos encuentros que abrirán la primera jornada serán PSG vs. Bayern y Chelsea vs. Porto. Al día siguiente, Liverpool vs. Real Madrid y Borussia Dortmund vs. Manchester City.

