Esta semana se conocerán a los finalistas de la Champions League . Por la vuelta de las semifinales del torneo europeo, se jugarán dos encuentros más que esperados por los fanáticos del deporte rey: Manchester City vs. PSG y Chelsea vs. Real Madrid . A continuación, te contamos todo lo que debes saber para que no te pierdas ningún detalle.

¿Cuándo y a qué hora se jugarán los partidos de vuelta de las semifinales de la Champions League?

Los partidos de vuelta de las semifinales de la UEFA Champions League se disputarán de la siguiente manera:

-Manchester City vs. PSG: Martes 4 de mayo (2:00 p.m. hora peruana).

-Chelsea vs. Real Madrid: Miércoles 5 de mayo (2:00 p.m. hora peruana)

¿Qué canal transmitirá las semifinales de vuelta de la Champions League?

Como ya ha sido una costumbre durante todo el torneo, ESPN es el encargado de pasar en vivo y en directo ambos encuentros. Además, El Comercio le trasladará a sus usuarios el minuto a minuto de todas las incidencias.

¿Dónde se jugará la final de la Champions League?

El partido final del torneo continental tendrá lugar en Estambul, Turquía. El estadio Olímpico Atatürk será el escenario principal de la final de la Champions League 2020/2021. Dicho recinto es muy recordado, pues fue testigo del “Milagro de Estambul”.

En aquella final, el Liverpool remontó en seis minutos el 3-0 a favor del Milan. Después del pitazo final, fueron los ingleses quienes, tras desplegar un gran esfuerzo en el campo de juego, festejaron y se quedaron con la ‘Orejona’.

