En el año 2000, en pleno ingreso al nuevo milenio, no había fiesta familiar o reunión social donde no se bailara y cantara a todo pulmón el éxito ‘Mayonesa’, que hizo popular y lanzó a la fama a la agrupación uruguaya Chocolate.

Poco después de su lanzamiento oficial, tras ser considerada todo un éxito en países como Uruguay y Argentina, el tema llegó al Perú y en tiempo récord se consolidó como una de las canciones más bailadas y solicitadas por aquellos años.

Debido a la gran aceptación que tuvieron éxitos como ‘Mayonesa’ y ‘Agachadita’, Chocolate vino varias veces al Perú para deleitar en vivo y en directo a todos sus seguidores.

De eso se acuerda muy bien Charly Sosa, vocalista de la agrupación, que 21 años después del boom de ‘Mayonesa’ aún recuerda con cariño todos los buenos momentos que vivió en el plano artístico gracias a esa canción.

¿A qué se debió el éxito de ‘Mayonesa’?

“Increíblemente, fue en todos los países. En Chile, España, y trascendió el idioma porque a mí me tocó cantar en Alemania, Suiza, Suecia y Holanda, con algo tan maravilloso como es la música, capaz de romper fronteras”.

¿Sientes que ‘Mayonesa’ fue una canción que te cambió la vida?

“Sí, aparte, no te olvides que nosotros en Uruguay somos un país de tres millones de habitantes, muy pequeño, donde no hay grandes inversores ni compañías discográficas fuertes. Esta canción nos cambió realmente la vida, ya que nos lanzó a nivel mundial. En el caso mío con la canción ‘Mayonesa’ estaba tres meses y medio en MTV a nivel mundial, que en ese momento era lo único que tenías para poder difundir a nivel mundial, porque no había YouTube ni plataformas digitales. Entonces, pasé de ser un artista local a internacional, reconocido con esta canción que a lo largo de los años se transformó en un hit”.





¿Cómo nace la canción?

“Nace del deseo de querer cambiar las generaciones de este tipo de música en Uruguay. Queríamos hacer variación musical. Ahí empezamos a fusionar distintos ritmos musicales y fusionamos en la letra. Estaba muy de moda el ‘bate que bate, chocolate’. Entonces, dijimos ´qué otra cosa se bate dentro de la comida y aderezo’, y de ahí vino a nuestra mente que la mayonesa la hacen nuestras madres batiendo. Así nació la canción más la coreografía que fue fundamental para su éxito”.

¿Puedes comparar el éxito de ‘Mayonesa’ con ‘Macarena’?

“Yo hace poco estaba en un programa de televisión acá en Miami y había un musicólogo, quien analiza la música y él decía que ‘Mayonesa’ había sido el ‘Despacito’ del año 2000. Son esas canciones que nunca iban a aburrir o pasar de moda, y que iban a pasar de generación en generación por el baile y la melodía, siendo canciones que nunca iban a dejar de existir”.

Imaginamos que hasta habrá ‘tik tok’ de la ‘Mayonesa’

“Hay un challenge (reto) de ‘Mayonesa’ por todos lados. Es impresionante e incluso hay la posibilidad de hacer un feat y hacer una nueva versión de la canción con un artista de moda. Imagínate, con todas las ventajas que tenemos hoy con las plataformas digitales y YouTube. Si realmente la canción fue un éxito sin tener esas herramientas, imagínate ahora que podemos aprovecharlas”.

¿Qué recuerdas de tu paso por Perú?

“De Perú siempre recuerdo tres cosas importantes. Por un lado, el cariño de la gente siendo un artista uruguayo. En las discotecas y los lugares que fui me trataron muy bien y eso que recorrí Perú de punta a punta. La comida es maravillosa y el paisaje de Perú tiene cosas tan lindas. Yo le digo a los peruanos que realmente no valoran lo que tienen ahí. En el 2019 fue el último año que estuve de gira ahí e iba a ir en el 2020 pero se suspendió por la pandemia. En el 2019 cada uno de los shows que hice parecía que estaba en el año 2000 porque explotaba de una manera con las canciones, que parecía que estaba detenido en el tiempo. Estas canciones tienen un ángel que me han permitido trabajar por 20 años sin parar”.





¿Cuál ha sido tu último éxito musical?

“Al día de hoy, hay una canción que se llama ‘Tequila’ y ya está pegando en México y Guatemala. Es una canción con ritmo más moderno y con sonidos electrónicos. La música es reinvención y sacando nuevos temas para que la gente te siga aceptando y las nuevas generaciones te sigan como artista”.

¿Qué se viene para tu carrera?

“Estamos en una gran cantidad de proyectos nuevos. La canción ‘Agachadita’ probablemente se esté grabando con Gente de Zona. Para ese tipo de producción estamos esperando que acabe la pandemia y lanzar con todo las nuevas canciones. No se olviden de seguir mi material a través de mi cuenta de Instagram (@charlysosaoficial)”.

¿Cómo estás viviendo la pandemia del COVID-19 en Estados Unidos?

“Estoy bien, afectado como todo el mundo, pero sobre todo en el mundo de la música, que ha sido golpeado porque hemos perdido un año de conciertos, y aprovechando la pandemia para hacer música y ayuda solidaria. Estoy en el estudio y he aprovechado el tiempo para usar más las redes sociales, pero por la pandemia ya voy un año sin poder trabajar”.

¿Piensas grabar un tema con algún cantante peruano?

“Me gustaría grabar con El Grupo 5, pues siempre me gustó su música y me parece que es un grupazo. Hacer una canción con Estanis Mogollón, el compositor de ‘El embrujo’. Yo incluso grabé una versión de ese tema en Uruguay y fue un éxito. Una de las cosas importantes de Perú es que tiene canteras de sacar buenos músicos y realmente los peruanos deben apoyar a los artistas locales y lanzarlos a la fama porque son muy buenos”.

