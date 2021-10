La crisis desatada por la pandemia del COVID-19 hizo que desde marzo del 2020 el Gobierno de la Unión Americana organice estrategias para poder ayudar a sus habitantes que estaban pasando por momentos bajos en sus economías. Una de las medidas adoptadas fue la entrega de tres cheques de estímulo como una forma de poder ayudar a todas las familias afectadas.

Hasta el mes de octubre de 2021, el Congreso aún no define si entregará un cuarto cheque de estímulo. El subsidio más reciente fue aprobado en marzo de 2021 y ya fue entregado a varios beneficiarios, los cuales han percibido 1.400 dólares por persona.

El Servicio de Rentas Internas (IRS, por su siglas en inglés) ha repartido más de 174 millones de pagos correspondientes al tercer giro. Asimismo, cabe resaltar que por ley, la agencia de Gobierno tiene hasta diciembre de 2021 para poder terminar de entregar los montos a los seleccionados en el tercer cheque de estímulo.

¿REALMENTE HABRÁ UN CUARTO CHEQUE DE ESTÍMULO?

Uno de los cuestionamientos que se hacen a menudo los residentes de Estados Unidos es que si verdaderamente habrá un cuarto cheque de estímulo y si en caso se confirmara la buena noticia, ¿este podría pagarse en el mes de octubre?. Aquí te contamos lo que está pasando.

Lo primero que se sabe es que en un futuro inmediato no habrá un cuarto cheque de estímulo. Al parecer, las prioridades de los congresistas apuntan hacia otros rubros, como por ejemplo aprobar un plan de infraestructura y nuevas medidas para la reconciliación de la economía en el país norteamericano.

CHEQUE DE ESTÍMULO ECONÓMICO POR COVID-19 EMITIDOS

El Servicio de Impuestos Internos emitió tres Pagos de Impacto Económico durante la pandemia de coronavirus para las personas que eran elegibles:

US$ 1.200 en abril de 2020

US$ 600 en diciembre de 2020 / enero de 2021

US$1.400 en marzo de 2021

Estos pagos se enviaron por depósito directo a una cuenta bancaria o por correo postal como cheque impreso o tarjeta de débito.

TERCER CHEQUE DE ESTÍMULO | PAGOS PLUS-UP

Para los residentes en Estados Unidos que aún no reciben el pago del tercer cheque de estímulo, pueden verificar en la app del IRS, Get My Payment, en donde podrán conocer la fecha de emisión y cuál será el método de pago.

Pero, si por alguna razón lo revisas a través del correo postal, puedes utilizar la herramienta del USPS, Informed Delivery. Con esto podrás hacerle seguimiento a tu correspondencia y saber qué día llegará el sobre con tu cheque impreso o en todo caso la tarjeta EIP, a la dirección que indicaste.

Lo que también debes saber es que el Servicio de Impuestos Internos se encuentra repartiendo los llamados pagos plus-up, los cuales son cheques adicionales para los que por alguna razón recibieron menos dinero de lo establecido, debido a que su declaración fue realizada en el 2019.