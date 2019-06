Chernobyl: ¿cuándo dejará de ser radioactiva la ciudad y se podrá volver a vivir?

Chernobyl, la miniserie de HBO, nos mostró el otro lado del peor desastre nuclear en la historia. La madrugada del 26 de abril de 1986, el reactor N° 4 de la Central Nuclear de Chernobyl explotó y generó una nube tóxica en la atmósfera que originó lluvias reactivas en todo el mundo, pero a Ucrania y Bielorrusia les tocó la peor parte. Por esta razón es que más de 50 mil habitantes tuvieron que abandonar sus hogares preguntándose en qué momento regresarían, pero eso nunca pasó y hasta ahora se preguntan: ¿cuándo dejará de ser radioactiva la ciudad del desastre?

Esa noche se estaba llevando a cabo un experimento que debía poner a prueba el rango inercial del turbogenerador. La inexperiencia de los especialistas hizo que esto se convierta en un gran caos, ya que bajaron la producción enérgica hasta el nivel de paralización de la reacción nuclear en cadena, seguido por un brusco aumento de producción enérgica que generó un sobrecalentamiento del combustible y destrucción de la base del reactor N°4.



La explosión hizo que la combinación del vapor radiactivo con hidrógeno destruyera la tapa del reactor y explotará el techo. Los siguientes minutos fueron lo más aterradores, ya que la primera explosión expulsó contenido químico, la segunda quemó neutrones y lo convirtió en una detonación nuclear con potencia de 0.3 kilotoneladas de trinitrotolueno (que equivale aproximadamente a 300 toneladas de TNT).



¿CUÁL FUE EL VIAJE DE ESTA NUBE RADIACTIVA?

El polvo radiactivo empezó a expandirse desde el reactor N° 4 de Chernobyl, así que contaminó el medio ambiente no solo en sus alrededores, sino también llegó a lugares más lejanos.



El viento arrastró la nube invisible, tóxica y radiactiva por todo el continente. Rumbo al norte primero, y al parecer para perderse en el Ártico. En Polonia se tomaron las medidas más drásticas, como la prohibición de la venta de leche y verduras frescas y el consejo de no permitir que los niños pasaran mucho tiempo al aire libre. Tras llegar al sur de Suecia y Dinamarca la nube giró hacia el oeste y hacia el sur, pasando sobre las dos Alemanias, bajando hasta Austria y Suiza y el norte de Italia, donde nuevamente enrumbó hacia el este, sobre el Adriático y Yugoeslavia. Pareció proseguir su camino hacia el sur, hacia Grecia, pero de nuevo los vientos la llevaron hacia el norte, atravesando Rumania para internarse una vez más en el corazón de la Unión Soviética, de donde había salido.



¿CUÁNDO DEJARÁ DE SER RADIOACTIVA LA CIUDAD DEL DESASTRE NUCLEAR?

Esta es una de las preguntas más difíciles de responder, ya que al momento de la explosión en el reactor de Chernobyl había 180 toneladas de combustibles nuclear del que 3.600 kilos eran de uranio en estado puro y fue expulsado en más de 30 kilómetros de radio e impregnó toda la zona y esto la convirtió en el lugar más radiactivo del mundo.



Los especialistas han asegurado que nadie puede vivir en ese lugar durante los próximos 20,000 años, pero al parecer esto no ha afectado a la naturaleza, ya que la ciudad de Chernobyl ha sido tomada por la vegetación y cientos de animales que han crecido en esta zona y a pesar de la radiactividad, ellos se siguen reproduciendo.



Pero no son los únicos, ya que alrededor de 300 personas regresaron y viven en la zona de exclusión distribuida en 11 aldeas semiabandonadas.



¿Por qué regresaron? En su mayoría, porque eran ancianos que ya no temían el potencial riesgo que la radiactividad podía ocasionar en su salud y por las pésimas condiciones en que se hizo la evacuación. Así que hace dos décadas regresaron a sus antiguas casas a vivir como siempre lo habían hecho y esperan acabar sus días en paz.