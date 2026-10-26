No habrá que esperar tanto para ver en castellano las nuevas temporadas de la series parte del universo ‘One Chicago’. Este lunes se informó las fechas confirmadas de estreno para la temporada 15 de “Chicago Fire”, la 14 de “Chicago PD” y la 12 de “Chicago MED”.

Las series creadas por Dick Wolf tuvieron un emocionante final de temporada algunos meses atrás.

En Chicago Fire, los bomberos de la estación 51 quedaron envueltos en una inmensa bola de fuego mientras atendían un incendio en una vieja fábrica de la ciudad.

A su vez, en Chicago PD, la salida de un integrante fundamental del casting es inminente, por lo que tocará ver el episodio estreno para ver de quién se trata y por qué motivos se va.

Finalmente, en Chicago MED, el nacimiento del hijo de una pareja de doctores pondrá de cabeza al Gaffney, mientras la directora Sharon Goodwing tendrá que luchar por defender su puesto.

¿CUÁNDO SE ESTRENA?

La fecha de estreno confirmada para las temporadas Chicago Fire 15, Chicago PD 14 y Chicago MED 12 es el lunes 2 de noviembre de 2026 vía Universal+.