Podría tomarnos no una sino cien notas elucubrar respecto a los motivos por los que series tan exitosas y ‘viejas’ como Chicago PD (aunque, solo tiene 14 años) deja ir a algunas de sus principales figuras. Claramente, el tema económico es uno. La cadena detrás viene recortando presupuestos año tras año.

Pero también debe haber algo de ímpetu y deseo personal por ser más. Aceptar un rol permanente en una serie como la creada por Dick Wolf requiere valentía, no solo por el frío de la ‘Ciudad de los vientos’ –o por su peligro, en ocasiones—sino además porque te limita en muchos casos para grabar otros proyectos. Exclusividad o simples condiciones.

Aunque las tres series del universo One Chicago (sumamos aquí a Chicago Fire y Chicago MED) han tenido salidas complejas, la de Laroyce Hawkins golpea mucho más al corazón de sus fans porque es un personaje sin grises. Desde sus ‘cameos’ como un patrullero en “Fire” (cuando todavía no estrenaban PD) hasta ahora, ad portas de un ascenso que nunca llegaría porque el comando lo puso en la congeladora, ¿por qué motivo? Por defender la verdad.

Ya en la serie, Kevin Atwater era el único policía afroamericano que integraba el equipo a cargo de Hank Voight. Ese detalle jamás fue menor. En una ciudad permanentemente amenazada por el crimen, siempre se le midió con una vara mucho más alta que a los demás. Pero el patrullero, que en ocasiones saltaba a la oficina de Inteligencia y volvía luego a las calles, jamás dejó de lado sus convicciones y mucho menos sus valores.

La serie se encargó en 14 años de darle todo lo necesario para ser un personaje querido. Era el hermano mayor que criaba a sus hermanos menores. Un problemático adolescente y una niña que le cocinaba comida en el microondas. Estos aspectos de humanidad contrastaban con la dureza de los casos que Kevin y sus compañeros de la Unidad de Inteligencia debían enfrentar a diario.

La paternidad le cambia la forma de ver la vida a Kevin Atwater.

Lo de Kevin fue siempre un aprendizaje permanente. Al comienzo se diría a sus mayores como “señor”. Luego, cumplía cualquier favor que le pedía la siempre dura sargento Platt. Asimismo, cuando le tocó ejercer la fuerza de la ley, no rehuyó a la responsabilidad. Fuimos testigos por 14 temporadas de cómo un hombre se convierte en defensor de la legalidad poniendo su vida en riesgo a cualquier hora del día.

También hubo espacio para elementos como el amor y el pasado en un oficial que parecía siempre enfocado en hacerlo mejor. Lo primero, en relaciones esporádicas, hasta que aparecería Tasha, claro, y lo segundo, con un zigzag algo interesante: su papá, un exconvicto, reaparece e intenta un mea culpa por abandonarlo a él y a sus hermanos cuando más los necesitaba.

Superados ambos temas, nadie imaginó que el personaje interpretado por LaRoyce Hawkins dejaría la serie. Cualquiera podría irse, pero él, ¿por qué? Aunque, un verdadero fanático siente las señales. Pasó cuando empezaron los recortes de la cadena que transmite la serie en EE.UU., pero también cuando lo vimos apareciendo en una serie de Disney+ (donde también interpretó a un buen hombre). Con recortes de dinero y sin apariciones permanentes, ¿por qué no pensar en un futuro lejos del cobijo de Wolf y compañía?

Kevin Atwater y Tasha Fox en el último episodio del querido policía en Chicago PD. Ambos tuvieron un hijo.

Las particularidades del calendario respecto a series y sus emisiones en Estados Unidos vs. América Latina son algo tan injusto que detenerse a hablar de ellas genera cierto dolor. Ahora mismo, si alguien en Perú quiere mantener la reserva sobre el futuro de Kevin Atwater, resulta imposible. Su episodio final se ha emitido la noche de este miércoles 14 de octubre de 2026. Todos los portales estadounidenses especializados en series y TV han difundido ya hasta el menor detalle de su salida.

¿Cómo hicieron los guionistas de “Chicago PD” para soltarle la mano al querido Kevin Atwater? Como sabemos, al cierre de la temporada anterior –cuando claramente la decisión ya estaba tomada—Kevin Atwater recibe la visita de Tasha, una amiga con la que tuvo romance de ida y vuelta. Ella, desde Florida, ha regresado para informarle que está embarazada. La noticia impacta: nuestro amigo policía debe tomar decisiones.

Nos hemos pasado los últimos cuatro meses imaginando cómo los guionistas cerrarían la presencia de un personaje que, sin lugar a dudas, al dejar el ‘barco’ golpeará a la fanaticada de la serie policial. El misterio fue resuelto. En el episodio 2 de la temporada 14 de “Chicago PD” (en Latinoamérica podría estrenarse en el primer trimestre de 2027) --que además estuvo dirigido por un exintegrante del elenco, Jesse Lee Sofer-- pasa todo lo que haría a alguien tomar una decisión tan trascendental como dejar tu ciudad, tu trabajo y tu familia.

El policía más querido de la Unidad de Inteligencia en "Chicago PD"

Según reportan los medios –ya estamos con el spoiler a detalle—Tasha da a luz y Kevin tiene algún tiempo de descanso junto a su bebé, al que le da mucho cariño y le dice que lo ama cada vez que puede. Al retomar sus labores en la unidad de Inteligencia, consulta al sargento Voight si es posible ascender. La respuesta es negativa. Aún sigue ‘vetado’ tras el caso que tuvo contra un viejo oficial (tiempo atrás, Atwater se enfrentó cara a cara con un experimentado oficial superior que lo había amedrentado para que cambie su versión en una denuncia contra un policía racista). “Yo soy azul y negro. Pero cuando deje de ser policía, seguiré siendo negro”, dijo alguna vez Kevin.

Volviendo al episodio final de Atwater en la serie de culto, el equipo de Inteligencia debe intentar resolver un caso bastante violento que llega a poner en la picota al propio ‘novel padre’. En plena operación, Tasha lo llama y le informa que su hijo está mal (tampoco es algo tan grave, es una infección al oído). Pero lo peor viene después: en un tiroteo, un malhechor le dispara a Kevin y logra darle. El momento, tenso a más no poder, nos da un respiro cuando vemos que el chaleco antibalas le salvó la vida al oficial de policía.

Con muchas cosas en la cabeza, Voight habla después con Kevin y le dice que el superior que lo ‘vetó’ se jubilará en un mes, por lo que sí podrá lograr su ansiado ascenso: muy tarde. Kevin ha decidido tomar un puesto como instructor de policías en Atlanta, donde además podrá trabajar algunos casos y decidir su horario, para así poder estar más tiempo con su hijo y con Tasha, con quien acordó “empezar desde cero”.

El final emotivo llegaría con Kevin dedicando unas palabras a sus amigos de la Unidad de Inteligencia. Todos terminan abrazados y cantando. Si LaRoyce Hawkins decide no hablar nunca sobre los motivos de su salida de Chicago PD, la verdad es que todo se mantendrá en el aire, como un misterio sumamente hondo. Y quizás sea mejor… a veces no es tan grato detenerse en los momentos tristes.

IMPORTANTE

En Latinoamérica, “Chicago PD” emite sus últimas temporadas en Universal+,

En Netflix tiene las 5 primeras temporadas, para los fanáticos, las mejores.