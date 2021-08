Un internauta que es parte de un grupo privado de Facebook llamado “Tierra plana - España”, señaló que ha llegado a la conclusión de que “Chile no existe”. Alguien compartió su publicación en redes sociales y se desató una imparable ola de memes en respuesta a sus afirmaciones.

El usuario de Facebook comentó que había estado viendo un documental sobre Chile y que a su parecer se trataría de un montaje, pues él observa que “las casas son de cartón” y la spersonas parecen actores “incluso miran a cámara”, precisa.

Además, señala que que ha realizado investigaciones y que “todo el que habla de que ha estado en Chile no puede demostrarlo”. Además, agregó que nunca ha pisado el país austral y que no conoce a nadie que haya estado ahí. “He visto algunas fotos pero seguramente sean CGI”, escribió.

La captura de pantalla que se compartió carece de identificación, además es difícil determinar si se trata de una broma, un comentario sarcástico o una verdadera creencia de su autor. Sin embargo, pese a la falta de datos de procedencia de este comentario, miles de chilenos se animaron a responder la afirmación con memes e incluso videos.

Ahora #Chile no existe 🙄⬇️

PD. Es un terraplanista pic.twitter.com/NhCXs8su1t — Jaime Coloma T. (@JaimeColomaT) August 13, 2021

Ante la gracia, los chilenos recordaron a dos de sus poetas más famosos: Pablo Neruda y Nicanor Parra. Este último fue nombrado por su poema “El hombre imaginario”, publicado en 1985. “¿No que según Nicanor Parra éramos imaginarios?”, tuitearon.

Tal vez Don Nicanor tenia razón, somos personas imaginarias en un país imaginario 😅 — Glenda Vera S (@vera_glenda) August 13, 2021

Otros bromearon con el sueldo de actores que deberían haber cobrado, “Me deben 27 años de sueldo”, e incluso comentaron que se trataba de una predicción de “Los Simpson”:

Me deben 27 años de sueldo como actor. 😂 😂 😂 😂 😂 😂



La información más estúpida que he escuchado últimamente. 😱😡😀😀#chilenoexiste #chile pic.twitter.com/0FedcFE5iL — Pablo Antonio Velásquez Cerna (@PaulAntoine2021) August 14, 2021





Otra semana empieza y es hora de grabar, hay que sostener la mentira #chilenoexiste pic.twitter.com/WftFr3FOiO — NelsonZenkai (@NelsonZenkai) August 16, 2021

Muchos bromearon sobre el rol que le tocaba interpretar en la supuesta ficción que sería Chile. “Si Chile no existe y somos actores, quiero que me cambien el rol de pobre”, tuiteó un usuario junto al hashtag #ChileNoExiste que se iba haciendo cada vez mas popular.

Yo represento muy bien mi personaje de pobre👌🏻. Espero que me llamen para otra producción, pero esta vez me gustaría que me dieran un personaje de clase alta, dueña de un holding o un cargo político 🤷🏻‍♀️. Yastoyarta de ser humilde, necesito un papel de persona con privilegios 💵💳. — UNTITLED COMEDY #Apruebo (@Rox_JC) August 15, 2021

CHILE no existe, por fin nos liberamos 💕 pic.twitter.com/4E2Sf4jmQm — ElJoo (@ElJooAndres) August 14, 2021

Este meme pasó por todas las redes sociales, incluso TikTok donde sirvió de material para hacer más de una broma al respecto.

