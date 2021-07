El Brasil vs. Chile , por los cuartos de final de la Copa América , promete no dejar indiferente a los amantes del fútbol. Ambas selecciones vienen de tener una gran primera fase y, en este duelo de poder a poder, solo uno accederá a las semifinales del torneo. Para que no te pierdas este partido, te contamos todo lo que necesitas saber.

Horarios para seguir Chile vs. Brasil

Chile: 21:00



Argentina: 21:00



Perú: 19:00



Colombia: 19:00



Paraguay: 21:00



México: 19:00



Estados Unidos: 19:00



Canales tv para ver Chile vs. Brasil

Chile vs. Brasil serán transmitidos por la señal de Canal 13 a nivel nacional y TNT Sports solo para quienes tenga en paquete contratado. Por otra parte, Directv Sports también será quien emita el partidazo por el pase a semifinales de la Copa América 2021.

Alineaciones probables

Brasil: Alisson; Emerson, Marquinhos, Thiago Silva, Alex Sandro; Everton Ribeiro, Casemiro, Fred; Richarlison, Gabriel Jesús y Neymar. DT: Tite.

Chile: Claudio Bravo; Mauricio Isla, Gary Medel, Francisco Sierralta, Eugenio Mena; Arturo Vidal, Tomás Alarcón, Charles Aránguiz; César Pinares, Edu Vargas y Ben Brereton. DT: Martín Lasarte.

