La Copa América seguirá emocionando a los millones de fanáticos del fútbol en nuestro continente. Este lunes 21 de junio, Uruguay y Chile protagonizarán uno de los duelos más esperados de la zona de grupos del torneo. A continuación, te contamos todos los detalles que debes conocer.

MIRA AQUÍ: Selección chilena será sancionada por romper burbuja sanitaria y permitir el ingreso de un peluquero

La última vez que el cuadro rojo y los ‘charrúas’ se enfrentaron fue por la primera jornada de las Eliminatorias a Qatar 2022. En aquel partido, el equipo del ‘Maestro’ Tabárez se impuso 2-1 ante el seleccionado entonces dirigido por Reinaldo Rueda.

Chile vs Uruguay: Horarios y TV por país:

Chile: 17.00 horas por DIRECTV Sports, Canal 13, Estadio TNT Sports, y TNT Sports Go

Bolivia: 17.00 horas por Tigo Sports

Argentina: 18.00 horas por DIRECTV Sports, TV Pública y TyC Sports Play

Brasil: 18.00 horas por Fox Sports y NOW NET e Claro

Colombia: 16.00 horas por DIRECTV Sports

Ecuador: 16.00 por DIRECTV Sports

México: 16.00 horas por SKY Sports, Fanatiz y Blue To Go Video Everywhere

Perú: 16.00 por DIRECTV Sports

Estados Unidos: 14.00 PT/ 17.00 ET por FOX Deportes, Fox Sports 1 y FOX Sports App

Chile vs Uruguay: alineaciones probables

Chile: Claudio Bravo; Mauricio Isla, Gary Medel, Guillermo Maripán, Eugenio Mena; Charles Aránguiz, Erick Pulgar, Arturo Vidal; Eduardo Vargas, Ben Brereton y Jean Meneses.

Uruguay: Fernando Muslera; Martín Cáceres, Jose María Giménez, Diego Godín, Matías Viña; Giovanni González, Lucas Torreira, Rodrigo Bentancur, Nicolás De La Cruz; Luis Suárez y Edinson Cavani.

VIDEO RECOMENDADO

A los 64 minutos, la selección peruana de fútbol grita por segunda vez gol ante Colombia. Yerry Mina anotó un autogol que le dio la victoria a la ‘Blanquirroja’. (Fuente: América TV)

TE PUEDE INTERESAR