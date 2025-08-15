Este viernes 15 de agosto se conmemora en Chile la Asunción de la Virgen, único feriado nacional del mes, lo que generará un fin de semana largo de tres días. Al no ser irrenunciable, el comercio funcionará normalmente, aunque algunos supermercados podrían modificar sus horarios.

Las principales cadenas ya informaron cómo operarán durante la jornada, con aperturas y cierres que variarán según la ubicación de cada local. A continuación, te contamos cuál es la hora de apertura de los distintos supermercados.

¿CUÁLES SON LOS HORARIOS DE LOS SUPERMERCADOS ESTE 15 DE AGOSTO?

Las principales cadenas de supermercados confirmaron su funcionamiento para este viernes. En Unimarc, la apertura será entre las 8:00 y 9:00 horas, dependiendo de la sucursal, y el cierre está previsto alrededor de las 21:30 horas. Jumbo también iniciará atención en un rango similar, pero con cierre a las 21:00 horas.

En Santa Isabel, todos los locales estarán operativos, comenzando entre las 8:30 y 9:00 horas, con cierre a las 21:00 horas. Tottus mantendrá su horario habitual, generalmente de 8:30 a 21:30 horas, sujeto a cada tienda. Por su parte, Lider abrirá desde las 8:00 hasta las 21:00 horas.

¿QUÉ SIGINIFCA QUE ESTE FERIADO DEL 15 DE AGOSTO FUE IRRENUNCIABLE?

Este viernes, pese a ser feriado nacional, no tuvo carácter irrenunciable. Esto significa que el comercio y los servicios operaron con normalidad. Sin embargo, algunos locales pueden haber optado por horarios especiales o reducidos, decisión que depende de cada establecimiento, según explica la plataforma La Tercera.

¿QUÉ OTROS FERIADOS QUEDAN EN 2025 EN CHILE?

Tras la Asunción de la Virgen, el calendario marca varias fechas importantes: