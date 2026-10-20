Por Redacción EC

Las condiciones meteorológicas volverán a cambiar este martes 20 de octubre en Santiago de Chile, donde se prevé una jornada marcada por lluvias de distinta intensidad, posibles tormentas eléctricas y la eventual caída de granizo en determinados sectores. Aunque las primeras precipitaciones podrían presentarse durante las horas de la mañana, el panorama se tornaría más complejo a medida que avance el día, especialmente durante la tarde y el inicio de la noche. Los pronósticos de Meteored y de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) advierten sobre un período de mayor actividad atmosférica que podría dejar importantes cantidades de agua en algunas zonas de la Región Metropolitana.