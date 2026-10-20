Las condiciones meteorológicas volverán a cambiar este martes 20 de octubre en Santiago de Chile, donde se prevé una jornada marcada por lluvias de distinta intensidad, posibles tormentas eléctricas y la eventual caída de granizo en determinados sectores. Aunque las primeras precipitaciones podrían presentarse durante las horas de la mañana, el panorama se tornaría más complejo a medida que avance el día, especialmente durante la tarde y el inicio de la noche. Los pronósticos de Meteored y de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) advierten sobre un período de mayor actividad atmosférica que podría dejar importantes cantidades de agua en algunas zonas de la Región Metropolitana.

¿Desde qué hora lloverá con mayor intensidad en Santiago?

Quienes tienen actividades programadas para este martes deberán considerar que las precipitaciones podrían comenzar antes del mediodía, con episodios aislados que aparecerían de forma irregular en distintos puntos de la capital. Sin embargo, la posibilidad de que se desarrollen tormentas aumentaría durante la tarde, por lo que el tiempo podría desmejorar progresivamente.

De acuerdo con las previsiones meteorológicas, alrededor de las 14:00 horas crecería la probabilidad de actividad tormentosa, mientras que las lluvias más intensas podrían instalarse cerca de las 17:00 horas. Por ello, se recomienda prestar atención a las actualizaciones del pronóstico, sobre todo si se debe salir de casa o realizar desplazamientos por la ciudad.

¿En qué horario se esperan las precipitaciones más fuertes?

El tramo que requiere mayor atención comprende desde las 15:00 hasta las 21:00 horas, intervalo en el que podrían coincidir aguaceros intensos, descargas eléctricas y episodios localizados de granizo. Según Meteored, algunas zonas podrían recibir hasta 35 milímetros de lluvia, aunque las cantidades dependerán de la evolución de las condiciones atmosféricas en cada sector.

La intensidad no sería uniforme en toda la Región Metropolitana. Esto significa que mientras algunas comunas podrían experimentar precipitaciones pasajeras, otras tendrían lluvias más abundantes en períodos relativamente cortos. La presencia de tormentas eléctricas y ráfagas de viento también forma parte del escenario previsto para la tarde y la noche.

¿Cuántos milímetros de lluvia podrían caer en la Región Metropolitana?

Las estimaciones de la Dirección Meteorológica de Chile apuntan a acumulaciones de entre 20 y 30 milímetros en sectores del valle, mientras que las zonas de la cordillera de la costa y la precordillera podrían registrar entre 25 y 35 milímetros. Estos valores corresponden a estimaciones y pueden variar según el comportamiento de los sistemas de precipitación.

Además de la cantidad de agua prevista, la posibilidad de granizadas puntuales constituye otro factor que conviene tener en cuenta. Ante este panorama, es recomendable conducir con precaución, evitar exponerse durante tormentas eléctricas y revisar los avisos oficiales si las condiciones empeoran en el lugar de residencia.

¿Hasta cuándo continuarán las lluvias en Santiago?

El período de mayor actividad se concentraría durante la tarde y la noche de este martes, aunque las precipitaciones podrían continuar durante las primeras horas del miércoles 21 de octubre. Por ello, el final de la jornada no necesariamente marcaría el término definitivo de este episodio de inestabilidad en la capital chilena.

Las previsiones de Meteored también contemplan la posibilidad de nuevos chubascos durante las tardes del miércoles y el jueves. A esto se suma la llegada potencial de otro sistema frontal el viernes 23 de octubre, que podría generar nuevas precipitaciones. De confirmarse este escenario, Santiago afrontaría varios días con condiciones variables, por lo que será importante consultar los pronósticos actualizados antes de planificar actividades al aire libre.