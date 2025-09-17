En Chile, las Fiestas Patrias 2025 representan mucho más que la cueca y los tradicionales desfiles, ya que constituyen una oportunidad para reafirmar el orgullo nacional y poner en valor la identidad cultural del país. Por lo general, durante estos días de celebración, los chilenos aprovechan para salir de la trajinada rutina escolar y laboral, por lo que ha surgido una nueva duda entre la población: el horario de atención de los supermercados. De esta forma, la población podrá abastecerse con anticipación para asegurar sus productos esenciales durante los días 18 y 19 de septiembre. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿CUÁLES SON LOS HORARIOS DE ATENCIÓN DE LOS SUPERMERCADOS DURANTE LAS FIESTAS PATRIAS 2025 EN CHILE?

En medio de las anheladas Fiestas Patrias 2025 en Chile, estos días suelen ser muy cruciales para diversos establecimientos comerciales y bancarios. Por lo general, estas empresas suelen operar con horarios especiales hasta el 17 de septiembre, ya que, como en años anteriores, este jueves 18 y viernes 19 de septiembre son feriados nacionales obligatorios por la Independencia y el Día de las Glorias del Ejército. Esto quiere decir que, tanto los principales supermercados del país como centros comerciales, reanudarán sus atenciones con normalidad a partir del sábado 20 de septiembre. A continuación, te presentamos el listado de los horarios de algunas de las siguientes tiendas:

Tottus

Miércoles 17: atención hasta las 7:00 p. m. y algunas tiendas hasta las 7:30 p. m.

Jueves 18: tiendas cerradas

Viernes 19: tiendas cerradas

Santa Isabel

Miércoles 17: atención hasta las 7:30 p. m.

Jueves 18: tiendas cerradas

Viernes 19: tiendas cerradas

Unimarc

Miércoles 17: atención hasta las 7:30 p. m.

Jueves 18: tiendas cerradas

Viernes 19: tiendas cerradas

Jumbo

Miércoles 17: atención hasta las 7:00 p. m.

Jueves 18: tiendas cerradas

Viernes 19: tiendas cerradas

Lider

Miércoles 17: atención hasta las 7:00 p. m. y a las 7:30 p. m. en Lider Express

Jueves 18: tiendas cerradas

Viernes 19: tiendas cerradas

Mall Plaza

Miércoles 17: horario normal de 10:30 a. m. a 8:30 p. m.

Jueves 18 y viernes 19: abierto solo cine, juegos, salas SCD, patio de comidas, restaurantes y farmacias de turno

Sábado 20: horario con normalidad

Parque Arauco

Miércoles 17: horario normal entre 10:00 a. m. y 8:30 p. m.

Jueves 18 y viernes 19: atención solo Mori, Cinépolis, algunos restaurantes, Boulevard, Bazar Gourmet y patio de comidas.

Sábado 20: horario con normalidad

¿CUÁNDO SERÁ LA PARADA MILITAR 2025 EN CHILE?

En medio de las celebraciones por la Independencia de Chile, uno de los eventos más esperados por la población es la Parada Militar 2025. En esta oportunidad, según autoridades locales, este importante evento, encabezado por el el Presidente de la República, Gabriel Boric, se desarrollará este viernes 19 de septiembre, a partir de las 11:00 a. m., en la Elipse del Parque O’Higgins.

En cuanto a la transmisión del tradicional evento, diversos canales nacionales, como Mega, TVN, Canal 13, CHV y otros, serán los encargados de llevar el minuto a minuto a la ciudadanía. Como se recuerda, el desfile se ha consolidado como una tradición familiar que congrega a adultos y niños en un día de descanso obligatorio, instaurado en reconocimiento a las Glorias del Ejército.