Diariamente, el correr de las manecillas nos apremia, y sin dudas repercute en esa cotidianeidad que logra ser alterada cada año en Chile a partir del inicio del denominado horario de verano. Al respecto, te contamos que se aproxima un nuevo cambio aplicado a los relojes convencionales y de dispositivos móviles sobre dicho territorio sudamericano, exceptuando ciertas regiones con miras a la primavera 2025, y tras el periodo de invierno donde el clima resulta más frío.

La temporada más fría del año repercute entre los meses de junio y setiembre dentro de los países pertenecientes al hemisferio sur, siendo el gobernado por Gabriel Boric aquel que prácticamente a nivel nacional, debe tanto alinearse como adaptarse a en este caso, el adelantamiento de 1 hora oficialmente.

En ese sentido, y según lo comparte el propio gobierno chileno mediante página web oficial, te confirmamos que el denominado horario de verano empezará a aplicarse desde las 11.59 p.m. del sábado 6 de setiembre, con excepción de la Región de Magallanes y la Antártica Chilena, mientras las siguientes zonas deben hacer efectivo el mismo cambio, pero a partir de las 10 de la noche:

Chile Insular

Isla de Pascua

Islas Salas y Gómez

Según figura precisado, la medida entorno a adelantar reloj hasta 60 minutos desde el mes de setiembre anualmente, recae sobre el mejor aprovechamiento de la luz del sol, mientras ocurre todo lo contrario en abril cuando más bien las manecillas deben retrasarse la misma cantidad de tiempo.

ESTAS SON LAS CONSECUENCIAS DETRÁS DEL CAMBIO DE HORARIO EN CHILE, SEGÚN ESPECIALISTAS

Resulta clave vivir en completa armonía tratando de evitar desajustes que con respecto al cambio de horario, hoy repercuten negativamente en la salud de gran porcentaje de ciudadanos chilenos, tal y como lo precisan diversos especialistas.

Según lo refiere, por ejemplo, la American Heart Association, el adelantamiento de 1 hora en relojes y dispositivos móviles, puede terminar generando ataques al corazón y hasta derrames cerebrales en días posteriores a la modificación puntual, mientras desde la Universidad de Chile precisan que trastornos como la somnolencia o el insomnio son algunos de los efectos asociados con respecto a ello.

Asimismo, el Dr. Charles Czeisler, profesor de medicina del sueño en Harvard, indica sobre el cambio de horario de manera generalizada, que puede también “causar estragos en el bienestar mental y físico de las personas a corto plazo”, e incluso alterar nuestros ritmos circadianos, y “los ciclos naturales de 24 horas del cuerpo que regulan funciones clave como el apetito, el estado de ánimo y el sueño”.