Aquí se baila 2023 | ¿Por qué Paz Bascuñán fue eliminada del reality?

Durante la jornada del último martes 28 de febrero, se llevó a cabo el primer capítulo de eliminación de la nueva temporada de Aquí se baila, talento por sobre la fama, momento en la que Paz Bascuñán fue la primera eliminada del reality.

Pues, durante los días de competencia, los participantes del show fueron avanzando en conjunto a la evaluación del jurado, algunos fueron salavados de la eliminación y otros estando expuestos.

LA ELIMINACIÓN DE PAZ BASCUÑAN EN “AQUÍ SE BAILA 2023″

Los ocho integrantes del reality que perdieron sus duelos mostraron sus mejores pasos en un programa que tuvo como género principal la salsa. El jurado del programa de baile lo integra Karen Connolly, Neilas Katinas y Aníbal Pachano que los evaluó con puntajes del 1 al 10, teniendo el puntaje secreto de Neilas hasta el final. Los dos participantes peor evaluados se enfrentaron en una batalla final para elegir al primer eliminado.

Tras quedar en la batalla final Rocío y Kurt, la primera bailó “Fighter”, de Christina Aguilera, y despupes el siguiente bailó “Smooth criminal” de Michael Jackson. Luego de una dura deliberación del jurado, Karen comunicó que el primer eliminado del reality, en una decisión no unánime, es Kurt.

No obstante, cuando el participante se estaba despidiendo, Sergio Lagos sorprendió a todos con una noticia: “Paz Bascuñán estuvo ausente de la eliminación de hoy porque fue atendida por una fractura de costilla que había tenido, así que no puede volver al programa, y, por lo tanto, Kurt y Yenima seguirán en competencia”.

La actriz no dudo en pronunciarse y agradeció su estadía durante los días de ensayo. “Estas dos semanas de ensayo fueron un regalo y las agradezco mucho. Por supuesto que me encantaría volver al programa en el futuro, porque es lejos la pega más entretenida que he tenido. Imagínate dedicarle todo el día a tu afición favorita. En fin, dicen que lo bueno, si es breve, es dos veces bueno”, dijo Paz, quien fue la primera eliminada del programa.

¿CÓMO SUCEDIÓ EL ACCIDENTE DE PAZ BASCUÑAN?

“Recibí un abrazo más fuerte de lo que mis huesos pudieron soportar”, confesó Bascuñan a LUN. De acuerdo señaló el mismo medio, Paz pudo realizar en dos semanas los ensayos pertinentes al programa de baile donde participa, todo sin ningún inconveniente hasta el momento del percance.

Sin embargo, fue antes de realizar una grabación que algo salió mal: “Justo antes de salir al programa, antes de ponernos el vestuario y salir a bailar, hicimos una pasada muy entusiasta”, indicando al ensayo en que se le ocasionó la fractura de costilla.

“El paso culpable de todo fue un salto tipo koala que hacíamos en la coreografía. Se hacía desde el suelo, acostada, y llegaba hasta los brazos de mi compañero”, narró.