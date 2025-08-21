El encuentro de vuelta por los octavos de final de la Copa Sudamericana entre Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile fue abruptamente interrumpido debido a los graves incidentes de violencia registrados en las tribunas del estadio Libertadores de América. Los disturbios, que escalaron rápidamente dentro de las graderías, obligaron a las autoridades a suspender el partido. Las impactantes escenas del caos se han difundido a nivel internacional, dejando en evidencia la falta de control y seguridad en el recinto deportivo. A continuación, revisamos las reacciones de algunos medios de prensa chilenos sobre la posible eliminación de ambos clubes de la competencia.

RedGol, prestigioso medio chileno, dijo lo siguiente sobre lo sucedido: “En Perú dan por eliminados a Independiente y la U de la Sudamericana. Hay un tercer equipo involucrado en los incidentes: Alianza Lima. El cuadro peruano clasificó a cuartos de final tras eliminar a Universidad Católica de Ecuador y espera rival entre”.

De otro lado, La Tercera fue más explícito: “Universidad de Chile e Independiente, en su condición de organizador del evento, se exponen a graves sanciones. La Conmebol tiene la palabra para determinar qué pasará después del horror que aconteció en Avellaneda”.

Por último, Emol señaló que “El reglamento de Conmebol indica varios puntos tras lo ocurrido en Avellaneda y es lapidario cuando ocurren estos hechos. Señala los castigos en los artículos 18 y 19 del Reglamento Disciplinario. Estos empiezan con una simple advertencia, con una multa económica o incluso cierre del estadio”.

¿Qué dijo Néstor Gorosito sobre el triunfo de Alianza Lima en Ecuador?

Néstor Gorosito, técnico de la institución victoriana, se mostró muy agradecido con el apoyo de su hinchada. “Te conmueve lo de la gente, impresionante, la cantidad de gente que vino de nosotros, viajando 30 y picos de horas, 40 horas, de micro, muy agradecido, el plantel trata de responder, brindándose completo, a nosotros nos llena de orgullo los jugadores que tenemos, a donde vamos nos sentimos locales, muy agradecido para con toda la gente”.

Sobre el rival que podrían enfrentar en cuartos de final, ‘Pipo’ no mostró preferencia. “De preferir, no prefiero a ninguno, todos los que han llegado hasta acá por méritos propios, vamos enfrentando cada vez a equipos más difíciles porque se van manteniendo, pero no hay que olvidarse de todos los partidos que hemos jugado de visitante, que lo hemos hecho muy bien, de local también”.

¿Cuándo vuelve a jugar Alianza Lima?

Alianza volverá a jugar este domingo 24 de agosto. Su duelo será nada menos que ante Universitario, en lo que será una nueva edición del clásico del fútbol peruano. Este esperado encuentro está pactado para iniciarse a las 5:30 p.m. en el estadio Monumental de Ate.

