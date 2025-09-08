A diario, los buses de transporte público llegan a movilizar a miles de personas en el mundo, siendo los adultos mayores quienes hoy llaman la atención gracias a gran beneficio económico que reciben por parte del gobierno de Gabriel Boric. Con respecto a rebaja del 50% a la cual pueden acceder para pagar menos haciendo uso de diversas unidades, resulta importante destacar que los ciudadanos chilenos cumpliendo con ciertos requisitos, actualmente pueden verse beneficiados llevando a cabo trámite cuya gestión les permite acceder a importante tarjeta.

DE ESTA FORMA PUEDES ACCEDER AL DESCUENTO DEL 50% EN TARIFAS DEL TRANSPORTE PÚBLICO SI ERES ADULTO MAYOR CHILENO

El transporte público reviste de suma importancia para la ciudadanía de diversas partes del mundo, y ahora Chile es aquel país que llama la atención producto de la tarifa rebajada ofrecida a los adultos mayores desde mediados de 2020.

Con respecto al valor del pasaje, te contamos según lo refiere el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT), que el monto pagado asciende a los 350 pesos con el descuento incluido, y sin importar el horario ni el número de combinaciones que realices a fin de movilizarte haciendo uso del Metro de Santiago, entre otros servicios.

Si te interesa acceder a este beneficio económico otorgado por el gobierno de Chile desde hace 5 años, solo toma nota de los siguientes medios que te facilitarán el otorgamiento respectivo de la Tarjeta Bip! Adulto Mayor - Intermodal:

Entrega a domicilio y gratuita

- Llama a tu Caja de Compensación (Los Andes: 600 510 00 00, La Araucana: 600 084 00 77, 18 Septiembre: 600 718 18 18, Los Héroes:600 222 7777) y solicítala sin costo alguno.

Pago presencial

- Dirígete a la sucursal del IPS-Chile Atiende más cercana a tu domicilio para efectuar trámite, y junto a tu cédula de identidad, realiza la compra de la Tarjeta Bip!.

Descuento del 50% en tarifas del transporte público, hoy puede ser activado por adultos mayores chilenos que son beneficiados con dicha rebaja desde el 1 de julio de 2020.

Pago virtual

- Realiza reembolso de $1.550 en propia plataforma de Tarjeta Bip!, y sigue los pasos para generar recojo efectivo.

A propósito de esta iniciativa o medida implementada desde el Ejecutivo chileno, resulta importante destacar que mediante el MTT, los adultos mayores son beneficiados con la remarcada rebaja del 50% en tarifas del transporte público, y desde el 1 de julio del 2020 debiendo hacer efectivo el cumplimiento de algunos requisitos puntuales.

REQUISITOS Y MÉTODO DE ACCESO A LA REBAJA DEL 50% EN TARIFAS DEL TRANSPORTE PÚBLICO POR PARTE DE LOS ADULTOS MAYORES CHILENOS

Corría el año 2020 cuando en el marco de la Agenda Social del Presidente de la República, Sebastián Piñera hizo importante anuncio dirigido a los adultos mayores que hacen uso de tanto trenes como buses pertenecientes a la denominada RED de Chile.

De acuerdo a la información compartida por el MTT, la gran noticia radica en que a partir del 1 de julio de dicho periodo anual, todas las personas con 65 años a cuestas o más, pueden acceder a rebaja tarifaria ascendente al 50%, y así transportarse pagando menos en más de 31 mil servicios ofrecidos a lo largo y ancho del país e incluidas las siguientes modalidades:

Buses urbanos y rurales

Buses del sistema RED

Metro de Santiago

Tren Central

La Tarjeta Bip! Adulto Mayor brinda rebaja tarifaria del 50% en transporte público chileno, y a nivel nacional desde mediados de 2020.

Metro de Valparaíso

Biotren

Trolebuses de Valparaíso

Lanchas y barcazas subsidiadas en el sur de Chile

Puesta en marcha la iniciativa orientada a beneficiar a los adultos mayores de Chile, resulta importante destacar que desde hace 5 años, este sector poblacional tiene acceso a dicha tarifa rebajada si desea hacer uso de cualquier tipo de servicio de transporte público ofrecido tanto en Santiago como otras regiones, siendo para zonas fuera de la capital la cédula de identidad el documento necesario para efectivizar el privilegio.

Tal y como lo remarcamos líneas arriba, hoy la Tarjeta Bip! te sirve como medio de pago sin contacto que puedes utilizar en la denominada RED del país, y es la misma que los ciudadanos con 65 años o más, todavía pueden terminar obteniendo hasta gratuitamente.