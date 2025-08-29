El Estado chileno informó que el Subsidio Único Familiar (SUF) continúa vigente para las familias más vulnerables, con plazos definidos y un monto fijo que se entrega de manera mensual. Este beneficio busca apoyar a quienes no pueden cubrir completamente los gastos de sus cargas familiares.

El SUF se puede recibir mediante postulación en la municipalidad o de forma automática, cuando se cumplen ciertos requisitos socioeconómicos y de escolaridad. Conoce aquí los detalles del plazo para cobrarlo y el monto que entrega.

¿HASTA CUÁNDO SE PUEDE ACCEDER AL SUBSIDIO ÚNICO FAMILIAR?

El Subsidio Único Familiar tiene una vigencia de tres años, siempre que se mantengan los requisitos exigidos. En el caso de los niños, niñas y adolescentes que generan el beneficio, este se paga hasta el 31 de diciembre del año en que cumplan los 18 años. Sin embargo, hay una excepción: si se trata de personas con discapacidad, no existe límite de edad para el beneficio.

Además, los beneficiarios deben acreditar periódicamente las condiciones de salud o educación de sus cargas:

Para menores de 6 años, se debe comprobar cada año la participación en los programas de control infantil del Ministerio de Salud.

Para quienes tienen entre 6 y 18 años, es necesario presentar anualmente el certificado de alumno regular que confirme su asistencia a un establecimiento educacional reconocido por el Estado.

¿CUÁL ES EL MONTO DEL SUBSIDIO ÚNICO FAMILIAR?

El monto que se entrega por cada carga familiar es de $22.007 mensuales. En el caso de personas con discapacidad, la cifra aumenta al doble, alcanzando los $44.014 al mes. Estos valores se suman de acuerdo con la cantidad de cargas acreditadas por la persona beneficiaria, según informa la plataforma web Chile Atiende.

¿QUIÉNES PUEDEN RECIBIR EL SUBSIDIO?

El SUF puede ser solicitado por distintos integrantes del núcleo familiar o tutores responsables de menores de edad. Entre ellos:

Madres y padres.

Personas que tengan a su cargo niños, niñas o adolescentes (guardadores o tutores legales).

Mujeres embarazadas, quienes pueden solicitar el Subsidio Maternal a partir del quinto mes de gestación.

Personas naturales que estén al cuidado de familiares con discapacidad, sin importar la edad de estos.

¿QUIÉNES SON LOS CAUSANTES DEL SUBSIDIO?

El beneficio se entrega a quienes tienen bajo su responsabilidad a los llamados “causantes”. Estos pueden ser:

Niños, niñas y adolescentes menores de 18 años, siempre que participen en controles de salud si tienen menos de 8 años; y estén matriculados en enseñanza básica, media o superior si tienen entre 6 y 18 años.

Personas de cualquier edad con discapacidad intelectual o física, siempre que no reciban pensión asistencial, Pensión Básica Solidaria de Invalidez ni la Pensión Garantizada Universal.

¿CÓMO SE SOLICITA EL SUBSIDIO?

Existen dos formas de acceder: