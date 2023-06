Fonasa es un organismo público que administra fondos estatales destinado a la salud en Chile. Cada año devuelve una cantidad a sus usuarios con el concepto de ‘devolución de cotizaciones pagadas en exceso’ es por eso que si eres afiliado entre 2017 y septiembre del 2022, podrás conocer con RUT si tienes algún excedente por cobrar.

¿CÓMO SABER SI ERES BENEFICIARIO DEL EXCEDENTE DE ‘FONASA’?

El excedente de este año es de $1.521.618.545, puedes consultar si tienes derecho a devolución pero previamente debes realizar lo siguiente:

Visitar el siguiente LINK

Colocar tu Rut

Completar el captcha

Y por último hacer clic en ‘consultar’

Si te coincide, recibirás una propuesta de pago y si aceptas, podrás recibir pagos por transferencia electrónica a cuentas corrientes, cuentas Vista, cuentas RUT y Vale Vista.

Si no eres beneficiario de este pago, recibirás el siguiente mensaje en la página web del Fondo Nacional de Salud: “Estimado(a), Usted no cuenta con una propuesta de Devolución de Cotizaciones Pagadas en Exceso. No obstante a lo anterior, usted puede realizar una solicitud de devolución individual en los distintos canales que posee Fonasa”.

¿CÓMO SABER SI ESTOY AFILIADO A ‘FONASA’

Para comprobarlo: INGRESA AQUÍ con tu Clave Única y descargar el Certificado de Afiliación a Fonasa.

De esta forma podrás saber si estás afiliado y en qué tramo estás catalogado (A,B,C,D).

Si no estás afiliado debes INGRESAR AQUÍ, ya que el trámite se puede realizar de forma online o de manera presencial.

También puedes comunicarte al Call Center de Fonasa: 600 360 3000, debes explicar el motivo de su llamada: solicitar un certificado de afiliación. Como resultado del trámite, te enviarán el certificado a su correo electrónico.

¿HASTA QUÉ FECHA TENGO PLAZO PARA SOLICITAR LA DEVOLUCIÓN?

Según indican el sitio web de FONASA, el nuevo plazo para poder solicitar la devolución de excesos es hasta el miércoles 5 de julio.

¿QUÉ OTROS BONOS SE ESTÁN PAGANDO EN CHILE?

La semana pasada, el Senado aprobó la entrega de un pago extraordinario del Bono Invierno 2023 para pensionados. Ahora, aquel proyecto de ley anunciado por el presidente Gabriel Boric debe ser publicado en el Diario Oficial.

Una vez que la ley entre en vigencia, el Instituto de Previsión Social deberá gestionar los pagos para que se entreguen junto a la jubilación de cada adulto mayor beneficiado.

El nuevo Bono Invierno se entregará a las mismas personas que recibieron el pago durante mayo, por lo que para saber si eres beneficiario debes consultar si te pagaron el dinero el mes pasado ingresando a ChileAtiende en este LINK con tu RUT.