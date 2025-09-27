El Ministerio de Desarrollo Social de Chile activó una plataforma en línea que permite a los estudiantes y sus familias confirmar si recibirán el Bono Logro Escolar 2025, un beneficio que forma parte del Ingreso Ético Familiar (IEF 2025). Este apoyo busca premiar a quienes se destacan por su rendimiento académico, incentivando la excelencia escolar en los sectores más vulnerables.

El subsidio varía en monto según la posición del estudiante dentro de los mejores promedios de su promoción, lo que lo convierte en un incentivo directo al esfuerzo académico. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿CÓMO SABER SI ERES BENEFICIARIO DEL BONO LOGRO ESCOLAR 2025?

La consulta se realiza de forma digital desde el 12 de septiembre en la página oficial del Ministerio de Desarrollo Social. Para verificar la información basta con ingresar el RUT del estudiante o acceder con la ClaveÚnica. El sistema indicará si corresponde o no el pago del beneficio.

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS PARA RECIBIR EL BONO?

Para acceder al Bono Logro Escolar 2025 es necesario cumplir con una serie de condiciones:

Tener máximo 24 años de edad.

Haber cursado entre 5º básico y 4º medio durante el 2024.

Estar ubicado en el 30 % superior de rendimiento académico de su promoción.

Asistir a un establecimiento reconocido por el Ministerio de Educación.

Formar parte del 30 % de mayor vulnerabilidad socioeconómica, según el Registro Social de Hogares al 31 de marzo de 2024.

¿DE CUÁNTO ES EL MONTO DEL BONO SEGÚN EL RENDIMIENTO?

El beneficio económico se divide en dos tramos, dependiendo de la ubicación del estudiante dentro del grupo con mejores notas. Quienes integran el 15 % con calificaciones más altas reciben un aporte de $82.181 CLP, mientras que aquellos que forman parte del siguiente 15 % destacado obtienen $49.310 CLP.

¿CÓMO SE REALIZA EL PAGO DEL BONO?

El dinero se transfiere directamente a la CuentaRUT de BancoEstado del beneficiario o de su familia, sin necesidad de completar solicitudes adicionales ni hacer filas. Este mecanismo asegura rapidez en la entrega y disponibilidad inmediata de los fondos para cubrir gastos escolares u otras necesidades, ofreciendo además mayor seguridad y evitando retrasos que suelen presentarse en otros tipos de beneficios estatales, según explica la plataforma Meridiano.

Foto: Agencia Uno

¿QUÉ SE SABE SOBRE UN AUMENTO DEL CAMBIO MÍNIMO A PARTIR DEL 2026?

Desde el 1 de enero de 2026, el salario mínimo mensual en Chile tendrá un reajuste automático fijado por la Ley N° 21.751. El monto para los trabajadores de entre 18 y 65 años subirá de $529.000 a $539.000.

En tanto, quienes tengan menos de 18 años o más de 65 recibirán un ingreso mínimo de $402.082, mientras que el ingreso mínimo para fines no remuneracionales se ubicará en $347.434.

Además, la misma normativa establece que, a más tardar en abril de 2026, el Presidente de la República deberá enviar al Congreso un proyecto de ley para un nuevo reajuste, el cual comenzará a regir desde el 1 de mayo de ese año, generando expectativas sobre un eventual incremento adicional para los trabajadores.