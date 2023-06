Miles de adultos mayores en Chile se encuentran interesados en conocer respecto al Bono Post Laboral, un beneficio que les brinda un dinero extra de por vida para que sus condiciones económicas sean las más óptimas. Una de las preguntas que más se hacen en relación a este tema es acerca de quiénes pueden acceder a este subsidio. En esta nota responderemos esta interrogante.

QUIÉNES PUEDEN ACCEDER AL BONO POST LABORAL EN CHILE

Según se desprende de la Superintendencia de Pensiones, las personas que pueden solicitar este beneficio deben haber sido trabajadores del sector público que estén en las siguientes reparticiones del Estado:

Gobierno central, gobiernos regionales y municipalidades

Corporaciones de Asistencia Judicial

Universidades estatales

Contraloría General de la República

Consejo Nacional de Televisión

Consejo Superior de Educación

Dirección General de Aeronáutica Civil

FONADIS

SERCOTEC

CONAF

Así mismo, los beneficiarios deberán cumplir con ciertos requisitos:

Tener 60 años de edad en el caso de las mujeres y 65 años en el de los hombres.

Tener más de 20 años de servicio, continuos o discontinuos, en alguna de las instituciones mencionadas.

Ser funcionaria o funcionario de planta, contrata o por Código del Trabajo, de una de esas instituciones al momento de solicitar el bono.

Haber sido funcionaria o funcionario de alguna de las instituciones mencionadas antes del 1 de mayo de 1981 y tener, al menos, una imposición en el sistema previsional antiguo.

Tener una tasa de reemplazo líquida estimada igual o inferior a 55%.

Cesar en el cargo por suspensión del empleo, renuncia voluntaria o por obtener pensión de vejez.

CUÁNTO ES EL MONTO DEL BONO POST LABORAL

El beneficio correspondiente al Bono Post Laboral en Chile el presente año tiene un valor de $90.877, los cuales deben ser solicitados a la máxima autoridad del servicio u organismo en el que el solicitante esté trabajando, en un plazo de 12 meses a partir de haber cumplido la edad legal de jubilación.

Es importante destacar que este bono no está sujeto a descuentos o imposiciones y no afecta otros beneficios previsionales, como las pensiones o subsidios a los que pueda tener derecho el beneficiario. Además, el bono es inembargable y no es considerado como un ingreso para el cálculo de impuestos.

SOBRE EL BONO POST LABORAL EN CHILE

El Bono Post Laboral en Chile es un beneficio económico que busca reconocer y premiar la trayectoria laboral de las personas que han contribuido al sistema previsional durante su vida activa. Este bono es otorgado por el Estado y tiene como objetivo proporcionar un apoyo adicional a aquellos trabajadores que han cotizado durante un período determinado y que cumplen con los requisitos establecidos por la ley.

Se debe tener en cuenta que el Bono Post Laboral en Chile goza de la peculiaridad de que se entrega para toda la vida.

El Bono Post Laboral forma parte del sistema de pensiones en Chile y está dirigido principalmente a aquellos trabajadores que se encuentran próximos a jubilarse o que ya han accedido a su pensión. Su objetivo principal es brindar un apoyo económico adicional para mejorar las condiciones de vida de los beneficiarios y complementar sus ingresos de jubilación.

Este bono fue establecido en el año 2019 bajo la Ley N° 21.133, conocida como Ley de Bono Post Laboral. La normativa establece que los trabajadores tendrán derecho a recibir este bono si han cotizado al menos 30 años y cumplen con la edad de pensión establecida en el sistema previsional chileno.

El monto del Bono Post Laboral varía según la cantidad de años cotizados y la edad del beneficiario al momento de jubilarse. El bono se calcula en base a una fórmula que considera el promedio de las remuneraciones imponibles y el número de años cotizados. A mayor cantidad de años cotizados, mayor será el monto del bono. Sin embargo, existen topes y límites establecidos por la ley para su otorgamiento.

Para acceder al Bono Post Laboral, los trabajadores deben solicitarlo en la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) a la que están afiliados. Las AFP son las encargadas de gestionar el pago y otorgamiento del bono, verificando que los beneficiarios cumplan con los requisitos establecidos por la ley.

Es importante mencionar que este bono es compatible con otros beneficios previsionales, como el Aporte Previsional Solidario, el Bono por Hijo y el Bono de Reconocimiento, entre otros. Esto significa que los trabajadores pueden recibir más de un beneficio previsional al mismo tiempo, siempre y cuando cumplan con los requisitos correspondientes.

El Bono Post Laboral en Chile ha sido considerado como una medida de justicia social, ya que busca recompensar y valorar la trayectoria laboral de las personas, especialmente aquellas de menores ingresos que han realizado aportes al sistema previsional a lo largo de su vida laboral. Además, busca entregar un mayor bienestar económico en la etapa de la jubilación, en la que muchas veces los ingresos pueden ser más limitados.