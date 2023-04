Uno de los artistas más aclamados en Latinoamérica es Bruno Mars, quien luego de varios años regresa a Chile para ofrecer un concierto a sus fanáticos y amantes de la buena música. En tal sentido, en esta nota te contaremos todos los detalles que debes conocer respecto a esta importante presentación que realizará el intérprete de “Granade”; entre otros datos relacionados al artista.

LO QUE DEBES SABER SOBRE EL ESPERADO CONCIERTO DE BRUNO MARS EN CHILE

Sobre la fecha de este evento, el concierto de Bruno Mars en Chile será el 06 de septiembre de 2023, en un reencuentro con el público chileno luego de que se presentara en el Movistar Arena en el año 2012 y en su recordada gira de 2017, donde hizo bailar a más de 50.000 personas bajo su “24K Magic World Tour”.

Las entradas para el concierto de Bruno Mars podrán ser adquiridas vía preventa exclusiva el martes 25 de abril a las 11:00 horas, solo para clientes Entel o pagando con Tarjetas Scotia.

Así mismo, la venta general de las entradas del concierto de Bruno Mars en Chile comenzará el jueves 27 de abril a las 11.01 a.m. vía Ticketmaster.

Por otro lado, el lugar donde Bruno Mars dará su concierto en Chile será en el Estadio Monumental de Santiago.

Finalmente, volviendo al tema de las entradas, es preciso saber que el precio de cada ticket va desde los $53.590 a los $419.400.

DATOS SOBRE BRUNO MARS

Bruno Mars es un cantante, compositor, productor musical y bailarín estadounidense que comenzó a crear música desde una edad muy temprana y actuó en muchos escenarios de su pueblo natal a lo largo de su niñez, realizando imitaciones.

Bruno Mars se graduó de la escuela secundaria y se mudó a Los Ángeles, donde continuó con su carrera musical.

Después de una temporada sin éxito con Motown Records, Bruno Mars firmó con Atlantic Records en 2009. Llegó a ser reconocido como artista en solitario después de prestar su voz y haber coescrito los coros para las canciones «Nothin’ on You» de B.o.B, y «Billionaire» de Travie McCoy. También coescribió los éxitos internacionales «Right Round» de Flo Rida, «Wavin’ Flag» de K’naan y «Fuck You!» de Cee Lo Green.

El 4 de octubre de 2010 lanzó su álbum de estudio debut, Doo-Wops & Hooligans logrando las mejores posiciones en el Billboard Hot 100 gracias a sus sencillos «Just the Way You Are» y «Grenade».

El segundo álbum de Bruno Mars fue Unorthodox Jukebox, con el que logró llegar al primer puesto de la misma lista con las canciones «Locked out of Heaven» y «When I Was Your Man».

Bruno Mars vendió más de 170 millones de copias a nivel mundial, lo que lo hace uno de los artistas con más ventas. Siete de sus canciones se encuentran entre los sencillos más vendidos de la historia a nivel internacional.

La música de Bruno Mars se caracteriza por mostrar una amplia gama de estilos e influencias de géneros musicales variados. Trabajó con grandes artistas de diferentes géneros y esas experiencias han tenido impacto en su propia música.

Cuando era niño, Bruno Mars fue muy influenciado por artistas como Elvis Presley y con frecuencia se hacía pasar por él desde una edad temprana. Incorpora sonidos inspirados en el reggae, funk, R&B, hip hop, rock, entre otros.