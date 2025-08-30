Celebrar un cuarto de siglo de matrimonio ahora puede traer un premio adicional para muchos pensionados en Chile. Las cajas de compensación ofrecen el Bono Bodas de Plata, un aporte económico destinado a quienes cumplen 25 años de casados y cumplen con ciertos requisitos que varían según la entidad a la que se encuentren afiliados.

Este beneficio, que en la mayoría de los casos entrega un monto cercano a los 25.000 pesos, se otorga de manera anual y busca reconocer la trayectoria de las parejas que han compartido juntos durante 25 años. Aunque no todas las instituciones tienen las mismas reglas, lo cierto es que miles de afiliados pueden solicitarlo y recibirlo dentro de plazos establecidos. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿QUIÉNES PUEDEN ACCEDER AL BONO BODAS DE PLATA?

Este beneficio está pensado para los pensionados que se encuentran afiliados a una caja de compensación y que cumplen 25 años de matrimonio o de Acuerdo de Unión Civil. No se trata de un aporte estatal, sino de un reconocimiento entregado por cada institución a sus afiliados.

Dependiendo de la caja, el monto y los plazos pueden variar, por lo que es importante revisar con atención las condiciones específicas antes de realizar la solicitud, según explica la plataforma web de BiobioChile.

¿CUÁLES SON LOS MONTOS Y PLAZOS SEGÚN CADA CAJA DE COMPENSACIÓN?

Cada entidad define sus propias condiciones:

Caja Los Héroes: otorga $25.000 y da un plazo de hasta 120 días posteriores al aniversario para efectuar la solicitud.

otorga $25.000 y da un plazo de hasta 120 días posteriores al aniversario para efectuar la solicitud. Caja 18: entrega la misma cifra, pero exige que el afiliado tenga al menos 12 meses continuos de membresía antes de pedir el bono. El plazo también es de 120 días.

entrega la misma cifra, pero exige que el afiliado tenga al menos 12 meses continuos de membresía antes de pedir el bono. El plazo también es de 120 días. Caja La Araucana: permite cobrar el beneficio durante todo el año calendario, hasta el 31 de diciembre. El monto es de $25.000.

permite cobrar el beneficio durante todo el año calendario, hasta el 31 de diciembre. El monto es de $25.000. Caja Los Andes: ofrece el aporte más alto, que puede alcanzar los $35.000, siempre que el trámite se realice dentro de los 120 días siguientes al aniversario.

¿QUÉ DOCUMENTOS SE DEBEN PRESENTAR EN CADA CAJA DE COMPENSACIÓN?

Aunque cada institución pide requisitos propios, existen ciertos documentos que suelen repetirse en todas las cajas:

Certificado de matrimonio o de Acuerdo de Unión Civil, emitido por el Registro Civil.

Cédula de identidad vigente, en algunos casos tanto del afiliado como de su cónyuge.

En Caja Los Héroes se suma un formulario de autorización y pago, que debe estar firmado por el pensionado.

En Caja 18 se exige una fotocopia de la cédula del afiliado, además de la acreditación de la afiliación continua.

¿EN QUÉ SE DIFERENCIA DEL BONO BODAS DE ORO?

El Bono Bodas de Plata no debe confundirse con el Bono Bodas de Oro, ya que este último corresponde a un beneficio estatal que se entrega a las parejas que alcanzan los 50 años de matrimonio. La gran diferencia es que el de 50 años no exige estar afiliado a una caja de compensación, mientras que el de 25 años sí depende directamente de pertenecer a una de estas instituciones.