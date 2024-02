Chile vs Colombia en vivo: TV, a qué hora juega y más de la Copa América 2024 de Futsal

Son diez selecciones de futsal que viene participando en la Copa América de Futsal 2024 que se lleva a cabo en Paraguay y entrega cuatro cupos para participar en el mundial de dicha disciplina. La selección chilena, dirigida por Ignacio Cabral, buscará pasar a la siguiente fase de la competencia pero antes tendrá que enfrentar en la cuarta fecha a Colombia.

¿A QUÉ HORA Y CUÁNDO JUEGA CHILE VS COLOMBIA POR LA COPA AMÉRICA DE FUTSAL 2024?

La selección chilena buscará un triunfo más este martes 6 de febrero cuando choque con la selección colombiana por la cuarta fecha de la Copa América de Futsal 2024. El partido está pactado a partir de las 17:00 horas (horario de Chile). A continuación, te presentamos el horario de los demás países:

Colombia, Perú, Miami, Nueva York, Panamá: 15:00 p. m.

Argentina, Chile , Paraguay, Uruguay, Brasil: 17:00 p. m.

, Paraguay, Uruguay, Brasil: 17:00 p. m. México (centro), Honduras, Guatemala: 14:00 p. m.

Las Vegas, Los Ángeles: 12:00 p. m.

España (peninsular): 09:00 a. m.

¿DÓNDE JUEGAN CHILE VS COLOMBIA POR LA COPA AMÉRICA DE FUTSAL 2024?

La Roja y Los Cafeteros se verán las caras por la cuarta fecha del torneo en el COP Arena Óscar Harrison, ubicado en la ciudad de Asunción, Paraguay. Este recinto cuenta con capacidad para albergar 3.300 personas. Además, es la sede principal de todos los juegos de la Copa América de Futsal 2024.

¿CÓMO LLEGAN AL PARTIDO CHILE Y COLOMBIA POR LA COPA AMÉRICA DE FUTSAL 2024?

En la fecha 3 de la Copa América de Futsal, Chile viene de ganar con un marcador ajustado 4-3 frente a Ecuador. Anteriormente, La Roja empató con el anfitrión, Paraguay. Con respecto a Colombia, ganaron en la última fecha a Venezuela y en la fecha 2 salieron victoriosos cómodamente por 5-1 frente a Ecuador.

¿DÓNDE VER EN VIVO EL PARTIDO CHILE VS COLOMBIA POR LA COPA AMÉRICA DE FUTSAL 2024?

En esta ocasión, la transmisión del juego entre Chile vs. Colombia estará disponible por medio de DirecTV Sports y DGO en todos los dispositivos para ambos países. Ahora, si no eres cliente aún de dicha empresa puedes suscribirte de manera gratuita y disfrutar del torneo. Asimismo, el canal chileno TVN también pasará el partido y así no te pierdas de este entretenido duelo.

GRUPOS DE LA COPA AMÉRICA DE FUTSAL 2024

Grupo A

Paraguay

Colombia

Venezuela

Ecuador

Chile

Grupo B

Argentina

Brasil

Uruguay

Bolivia

Perú

FIXTURE Y RESULTADOS DE LA COPA AMÉRICA DE FUTSAL 2024

Viernes 2 de febrero (Fecha 1)

Perú 1-5 Uruguay

Argentina 4-0 Bolivia

Chile 1-2 Venezuela

1-2 Venezuela Paraguay 2-1 Ecuador

Sábado 3 de febrero (Fecha 2)

Bolivia 1-7 Brasil

Perú 1-4 Argentina

Ecuador 1-5 Colombia

Chile 2-2 Paraguay

Domingo 4 de febrero (Fecha 3)

Bolivia 2-3 Perú

Brasil 4-1 Uruguay

Ecuador 3-4 Chile

Colombia 2-1 Venezuela

Martes 6 de febrero (Fecha 4)

11:45 - Brasil vs. Perú (Grupo B)

14:00 - Uruguay vs. Argentina (Grupo B)

17:00 - Colombia vs. Chile (Grupo A)

(Grupo A) 19:15 - Venezuela vs. Paraguay (Grupo A)

Miércoles 7 de febrero (Fecha 5)