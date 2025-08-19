El próximo pago anual del Bono al Trabajo de la Mujer (BTM), que se otorgará en conjunto con el Subsidio al Empleo Joven (SEJ), ya tiene fecha confirmada en Chile. Estos incentivos, gestionados por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), están destinados a apoyar a trabajadoras, jefas de hogar y jóvenes con bajos ingresos. Además, en esta nota te contaremos cómo postular online a uno de estos subsidios y cuáles son los requisitos a cumplir.

Para solicitar el Bono a la Mujer Trabajadora, las interesadas deben acceder a la plataforma del Sence utilizando su Clave Única y cumplir con los requisitos establecidos. La postulación está abierta durante todo el año y, una vez enviada, será sometida a un proceso de evaluación que determinará su aprobación o rechazo.

Los requisitos para postular al Bono al Trabajo de la Mujer

Tener entre 25 y 60 años

Estar trabajando de manera dependiente o independiente

Pertenecer al 40% de las familias más vulnerables de la población (según Registro Social de Hogares)

Luego, para recibir el pago, es necesario cumplir con los siguientes requisitos:

Recibir una renta bruta anual inferior a $7.948.180 en 2025 (para pagos anuales) o inferior a $662.348 en 2025 (para pagos mensuales)

(para pagos anuales) o inferior a $662.348 en 2025 (para pagos mensuales) Tener cotizaciones al día.

No trabajar en una institución del Estado (municipios incluidos) o una empresa privada que reciba aporte estatal superior o igual al 50%.

No se debe ser beneficiaria del Ingreso Mínimo Garantizado para el periodo de renta procesado.

En caso de ser trabajadora independiente, debe emitir boletas de honorarios y realizar el respectivo proceso de Declaración de Renta del Servicio de Impuestos Internos (SII).

Cuáles son los montos del bono al Trabajo de la Mujer

El Bono al Trabajo de la Mujer para 2025 puede alcanzar un monto máximo de $678.028, cifra que varía según los ingresos percibidos durante el año anterior. El desembolso anual que se realizará este mes se basa en las remuneraciones totales recibidas en 2024, distribuyéndose de la siguiente manera:

Renta anual inferior a $3.390.140 : se puede recibir desde $1 a $678.028 (a mayor renta, el monto aumenta).

: se puede recibir desde $1 a $678.028 (a mayor renta, el monto aumenta). Renta anual superior a los $3.390.139 e inferior a los $4.237.675 : se puede recibir un monto cercano a los $678.028.

: se puede recibir un monto cercano a los $678.028. Renta anual superior a $4.237.674: se puede recibir desde $678.028 a $1 (a mayor renta, el monto disminuye.

En el caso de los pagos mensuales, el monto es el siguiente:

Renta mensual igual o inferior a $294.377: se puede recibir desde $1 a $44.157 (a mayor renta, el monto aumenta).

se puede recibir desde $1 a $44.157 (a mayor renta, el monto aumenta). Renta mensual superior a $294.377 e igual o inferior a $367.971 : se puede recibir un monto cercano a los $44.157.

: se puede recibir un monto cercano a los $44.157. Renta mensual superior a los $367.971 e inferior a $662.348: se puede recibir un monto entre $44.157 y $1 (a mayor renta, el monto disminuye).

Cuáles son las maneras de cobrar el Bono al Trabajo de la Mujer

El Sence ha dispuesto dos opciones: recibir el depósito directamente en una CuentaRUT o en otra cuenta bancaria personal, o bien realizar el retiro en efectivo en cualquier sucursal de BancoEstado o ServiEstado, presentando el documento de identidad vigente.