A solo unos días para que finalice agosto 2025, el Gobierno de Chile anunció una buena noticia para miles de mujeres trabajadoras en situación de vulnerabilidad en el Registro Social de Hogares: el Bono Mujer Trabajadora o conocido también como Bono al Trabajo de la Mujer. De esta manera, se asegura la incorporación al mercado laboral de este grupo de la población y los ingresos económicos a las trabajadoras de una cierta edad. Por ello, las autoridades chilenas dieron a conocer la fecha en la que las personas beneficiarias podrán cobrar el estipendio. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿CUÁNDO SE DEPOSITA EL BONO AL TRABAJO DE LA MUJER EN CHILE?

A través de las plataformas oficiales, el Gobierno de Chile anunció que en los próximos días se llevará a cabo el pago anual del Bono a la Mujer Trabajadora (BTM) destinados exclusivamente a las mujeres y jefas de hogar que forman parte de los sectores más vulnerables y también el abono del Subsidio al Empleo Joven (SEJ) para los trabajadores y trabajadoras de entre 18 y 24 años pertenecientes al 40 % de menores ingresos.

💸 Si recibes el Subsidio al Empleo Joven o el Bono al Trabajo de la Mujer, prepárate: el pago anual llegará el jueves 28 de agosto. Infórmate en https://t.co/zu6u4ug5dP o llama gratis al *8088. pic.twitter.com/yxoOAIBE3t — Gobierno de Chile (@GobiernodeChile) August 11, 2025

De esta manera, se confirmó que ambas bonificaciones se pagarán este jueves 28 de agosto de 2025. Según el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), tanto el Bono al Trabajo de la Mujer como el Subsidio al Empleo Joven cuentan con dos modalidades de pago disponibles para los beneficiarios, es decir, a través de la CuentaRUT o cuenta bancaria, así como la opción de retiro en efectivo en BancoEstado o ServiEstado, con solo la cédula de identidad.

Montos del Bono al Trabajo de la Mujer y el Subsidio al Empleo Joven